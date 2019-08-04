Опубликовано видео новой короткой программы олимпийской чемпионки Алины Загитовой

С этой программой фигуристка будет выступать в новом сезоне.

На льду спортсменка появилась в красивом черном кружевном платье.

Она без ошибок выполнила прыжковые элементы, однако не показала ни одного каскада. Зрители остались в восторге и встречали почти каждый сделанный элемент аплодисментами, пишет .

Пока программу вживую могут оценить только на шоу в Японии. В России Загитова представит свое выступление только в сентябре — на контрольных прокатах сборной России. Кроме олимпийской чемпионки свои номера покажут также чемпионки мира Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, действующая чемпионка Европы Софья Самодурова, а также призеры чемпионата мира — 2019.

Мнения болельщиков

Мнения российских болельщиков по поводу короткой программы Загитовой разделились.

Большая часть поклонников фигуристки осталась в восторге от выступления любимицы. Однако некоторым любителям фигурного катания прокат не понравился. Также некоторые фанаты не увидели и не поняли смысла и истории в выступлении спортсменки.

«Истории я не увидела. Программы нет. Есть Алина, шикарное платье, техника, катание и очень странное вытье взрослой женщины. А Алина вроде молодая, и страдания эти ей только заучивать. Я бы оставила это для показательных и поставила бы новую короткую программу. Молодежную, драйвовую, быструю», — высказала мнение одна из поклонниц фигуристки.

«Я чувствую себя свободной и сильной, когда катаюсь. Мне повезло, что моя команда и болельщики верят в меня», — написала спортсменка в своем Instagram.

Увидеть выступление звезд российской сборной по фигурному катанию уже 7 и 8 сентября на Малой спортивной арене в Лужниках, пишет mail.ru.