Осужденные в кузбасской колонии сыграли в керлинг «гирями»

В Кемеровской области в ИК-44 осужденные сыграли в керлинг, а спортивный инвентарь изготовили сами, сообщает региональная ФСИН.

Подготовка к соревнованию заняла два месяца. На специально залитой площадке, размеченной согласно правилам игры, соперничали два отряда. В каждой команде по четыре игрока.

«Камни и специальные щетки для игры были изготовлены на производственных участках учреждения. По весу и размеру соответствуют стандартным», — подчеркнули в ведомстве.

Среди участников соревнований нашлись два поклонника керлинга, они и возглавили команды. Один матч состоял из 10 периодов (эндов), на каждый выдавалось по восемь камней.

За игрой наблюдали местные зрители. Победу одержали осужденные восьмого отряда, которых наградят грамотами.

По словам замначальника колонии Ивана Горового, первый опыт игры оказался весьма удачным.

Сейчас идет подготовка к турниру, который пройдет в ближайшее время.