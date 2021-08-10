От трех и старше. С какого возраста и куда отдать ребенка для занятий футболом

В «Динамо Москва» в Барнауле будут действовать два вида абонементов. Восемь занятий будут стоить 3,5 тыс. рублей, 12 занятий — 5 тыс. рублей. Пробное занятие будет бесплатным. Школа предоставляет бесплатно своим воспитанникам экипировку.

В зимнее время для ребят будут открыты залы «Динамо» и «Коммунальщик», а также спортивно-оздоровительный комплекс «Союз».

У школы несколько удобных локаций. Первая и главная — центральный стадион «Динамо», где играет главная футбольная команда Алтайского края. В летнее время юные динамовцы будут также заниматься на «Лабиринте» и футбольных полях спорткомплекса «Победа».

Особенности

Барнаульская школа вертикально интегрирована в структуру академии «Динамо» имени Льва Яшина. Это значит, что ее воспитанники имеют первостепенное право на просмотр в московском «Динамо», а также в местном филиале академии.

Еще одна важная особенность — уникальная методика тренировок, которая разработана в академии имени Льва Яшина и применяется во всех ее подразделениях. Важно, что принимают в школу «Динамо Москва» в Барнауле как мальчиков, так и девочек.

По словам директора школы Дениса Некипелова, на первых порах они будут тренироваться вместе. Как только наберется достаточно девочек, для них сформируют отдельную группу. Руководство школы обещает, что помимо тренировок как минимум два раза в год в школе проводить футбольные сборы.