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Отборочный матч Евро 2020 с командой Шотландии закончится победой сборной России

Гостевая встреча сборной России по футболу с командой Шотландии в отборочном матче к Чемпионату Европы — 2020 с наибольшей долей вероятности закончится победой россиян.

Станислав Черчесов.
Станислав Черчесов.
Фото предоставлено PRNEWS.IO

Гостевая встреча сборной России по футболу с командой Шотландии в отборочном матче к Чемпионату Европы — 2020 с наибольшей долей вероятности закончится победой россиян. Аналитики букмекерской компании BingoBoom оценивают победу команды Станислава Черчесова коэффициентом 2.68.

Сборная Шотландии — основной конкурент России на прямой выход на Чемпионат Европы 2020. Подопечные Стива Кларка отстают от российской команды на три очка в турнирной таблице квалификационного этапа и занимают третье место. Шансы на успех хозяев в предстоящей встрече идут в линии БК Бинго Бум с 2.95 пунктами.

В очных противостояниях команды встречались дважды: оба раза сборные расходились миром. Вероятность того, что и эта игра закончится ничьей оценивается с коэффициентом 3.

По количеству забитых мячей ставки распределились следующим образом: тотал больше 2,5 идет в линии с коэффициентом — 2.55, меньше 2.5 — 1.54.

Матч состоится 6 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» в 21:45 по московскому времени.

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