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21 сентября
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Спорт

«Откинувшемуся» футболисту Кокорину отказали в регистрации для участия в чемпионате России

Российский футбольный союз не разрешил питерскому клубу «Зенит» дозаявить нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России, сообщают РИА Новости.

Снимок в Instagram Александра Кокорина.
Снимок в Instagram Александра Кокорина.
опубликовано на zapiski-pozitiv.ru

Тренер клуба Сергей Семак остался недоволен таким решением.

В очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз футбольной, за решение отказать в регистрации Кокорину А. заниматься его работой. Мало того, что он год провел за проступок, который совершали 99 процентов мужского населения (не понесшего аналогичного наказания‍). Так теперь его решили еще на пять месяцев оставить без футбола", — цитируют РИА Новости его пост на странице в инстаграм.

Семак также отметил, что Кокорин, оказывается, «опасен не только для общества, но и для футбола», и пригрозил, что ознакомится с составом комиссии союза, принявших такое решение. Позже тренер «Зенита» удалил свой пост, написав, что «информация требует более тщательного изучения и проверки».

В свою очередь, свою позицию Российский футбольный союз объяснил на официальном сайте. В сообщении указано, что дозаявить футболиста можно только в виде исключения, но окончательное решение оставляет за собой комитет, учитывая «фактические обстоятельства и условия сохранения целостности спортивных соревнований». Комиссия изучила предоставленные документы по Кокорину и сделала вывод, что у него не было возможности приступить к работе в клубе до 16 сентября, когда закончился срок подачи документов.

Напомним, что футболист вышел из исправительной колонии в Белгородской области 17 сентября. Вместе с Павлом Мамаевым суд освободил его по УДО.

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