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Открытие Дворца зрелищ и спорта в Барнауле переносится. Почему это произошло?

По техническим причинам 26 сентября хоккейная команда «Динамо-Алтай» не сможет провести первый домашний матч во Дворце зрелищ и спорта. Матч с «Юниором» из Кургана состоится на резервной «Карандин-Арене».

Как выглядит Дворец зрелищ и спорта за месяц до запуска
Как выглядит Дворец зрелищ и спорта за месяц до запуска
Анна Зайкова
1 Почему перенеслось открытие Дворца?

23 сентября на пресс-конференции, посвященной началу хоккейного сезона 2019−2020 годов, говорилось, что открытие Дворца спорта состоится в ближайший четверг. Сомнений по этому поводу не возникало. Через пару часов неожиданно стало известно, что специалист из Белоруссии, который должен был приехать в Барнаул 24 сентября для настройки системы фиксации гола, не успевает сделать это в срок. Без этой функции проведение матчей первенства ВХЛ не возможно.

2 Почему затянулись ремонтные работы?

Капитальный ремонт во Дворце зрелищ и спорта новый собственник проводит в очень сжатые сроки. Михаил Дроздов рассказывал, что работы затянулись на две-три недели нынешней весной, когда строители обрабатывали специальным покрытием металлические конструкции потолка. Из-за низкой температуры провести эти работы оперативно не удалось. В итоги все сроки сдвинулись.

Как выглядит Дворец зрелищ и спорта за месяц до запуска
Как выглядит Дворец зрелищ и спорта за месяц до запуска
Анна Зайкова
3 Где будет первая домашняя игра?

26 сентября первый домашний матч «Динамо-Алтай» проведет на «Карандин-Арене» (Жасминная, 3). Вход для всех зрителей будет бесплатным. Начало матча в 19.00.

4 Когда откроют Дворец?

Планируется, что свой второй домашний матч 28 сентября команда проведет во дворце спорта «Титов-Арена». Все основные строительные и отделочные работы здесь завершены. На установку системы фиксации гола, которая стала главным камнем преткновения, необходимо два дня. Сделать ее планируют до конца рабочей недели.

5 Что делать с уже купленными билетами?

По приблизительной информации, на матч-открытие уже продано более 1 тыс. билетов. Организаторы матча извиняются перед болельщиками за причиненные неудобства и обещают, все купленные на 26 сентября билеты будут действительны и 28-го. Грандиозное световое шоу, которым хотели удивить зрителей, обязательно состоится.

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