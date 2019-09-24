Открытие Дворца зрелищ и спорта в Барнауле переносится. Почему это произошло?

1 Почему перенеслось открытие Дворца?

23 сентября на пресс-конференции, посвященной началу хоккейного сезона 2019−2020 годов, говорилось, что открытие Дворца спорта состоится в ближайший четверг. Сомнений по этому поводу не возникало. Через пару часов неожиданно стало известно, что специалист из Белоруссии, который должен был приехать в Барнаул 24 сентября для настройки системы фиксации гола, не успевает сделать это в срок. Без этой функции проведение матчей первенства ВХЛ не возможно.