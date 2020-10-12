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Спорт

Открытие первой ледовой арены в Рубцовске откладывается. Почему это произошло?

Ледовый дворец «Гимаев Арена», который последние несколько лет возводили в Рубцовске, не смогут открыть на текущей неделе. Об этом altapress.ru рассказал руководитель строительства Денис Гончаров. Что сейчас происходит на объекте и когда он распахнет свои двери для посетителей, читайте в нашем разборе.

"Гимаев Арена" в Рубцовске.
"Гимаев Арена" в Рубцовске.
altapress.ru
1 Почему перенеслось открытие?

Изначально планировалось, что торжественное открытие «Гимаев Арены» произойдет 16 октября, но обстоятельства изменились. Несмотря на то, что степень готовности объекта составляет 97%, подрядчик хочет до конца и без спешки все доделать, а для этого нужно еще немного времени. Это первая причина переноса.

Вторая — текущая эпидемиологическая ситуация, которая явно не благоволит массовым мероприятиям. Заболеваемость что в Рубцовске, что в Барнауле, откуда поедут гости, остается высокой.

Что из себя представляет «Гимаев-Арена» в Рубцовске
Что из себя представляет «Гимаев-Арена» в Рубцовске
altapress.ru
Что из себя представляет «Гимаев-Арена» в Рубцовске
Что из себя представляет «Гимаев-Арена» в Рубцовске
altapress.ru
Что из себя представляет «Гимаев-Арена» в Рубцовске
Что из себя представляет «Гимаев-Арена» в Рубцовске
altapress.ru
Что из себя представляет «Гимаев-Арена» в Рубцовске
Что из себя представляет «Гимаев-Арена» в Рубцовске
altapress.ru
2 Что еще предстоит сделать?

На сегодняшний день второй этаж ледовой арены почти полностью готов. В тренажерном зале и хостеле ведется уборка помещений, на трибунах установлены кресла для зрителей. На следующей неделе здесь должны поставить ограждения.

В кафе, расположенном рядом, осталось только навести лоск в подсобных помещениях. Все оборудование — для клиентов и для персонала — заказано, его доставку ждут на днях.

&quot;Гимаев Арена&quot; в Рубцовске.
«Гимаев Арена» в Рубцовске.
altapress.ru

Сама ледовая площадка фактически готова. Ее техническое состояние специалисты уже протестировали. Заливка льда начнется за 10 дней до открытия спортивного комплекса.

3 Что происходит снаружи?

«Гимаев-Арену» построили в районе Черемушки, под боком у местного стадиона «Спарта». Раньше на пересечении улиц Светлова и Алтайской была барахолка, где торговали всем подряд, начиная от автомобилей и запчастей и заканчивая кастрюлями и советскими монетами.

Рядом в густо заросшем бурьяне проживали бомжи. Их время закончилось.

Пространство вокруг «Гимаев Арены» будет полноценным местом отдыха, которых в Рубцовске не так много. Здесь полным ходом идет озеленение: с одной стороны арены уже посажены ели, с другой — будут яблони, а по периметру кустарник.

На следующей неделе на парковке дворца, которую уже третий день асфальтируют, появится изящные фонари. Для удобства посетителей установят лавочки.

Еще одна «фишка» благоустройства — умная остановка общественного транспорта с Wi-Fi и возможностью подзарядки телефонов — появится на улице Алтайской.

Проект благоустройства территории ледового дворца в Рубцовске.
Проект благоустройства территории ледового дворца в Рубцовске.
altapress.ru
Проект благоустройства территории ледового дворца в Рубцовске.
Проект благоустройства территории ледового дворца в Рубцовске.
altapress.ru
Проект благоустройства территории ледового дворца в Рубцовске.
Проект благоустройства территории ледового дворца в Рубцовске.
altapress.ru
Проект благоустройства территории ледового дворца в Рубцовске.
Проект благоустройства территории ледового дворца в Рубцовске.
altapress.ru
Проект благоустройства территории ледового дворца в Рубцовске.
Проект благоустройства территории ледового дворца в Рубцовске.
altapress.ru
4 Когда ждать открытия?

Пока контрольной датой является 31 октября. К этому времени строители должны полностью завершить все оставшиеся работы и навести красоту.

Ожидается, что на торжественное открытие арены приедет вдова Сергея Гимаева Наталья. По крайней мере, она уже дала свое предварительное согласие. С собой в Рубцовск она привезет личные вещи мужа — его фотографии, клюшку и спортивную форму, которые поставят в небольшой музей памяти спортсмена.

Подробности самого открытия пока не разглашаются. Скорее всего, оно будет включать некую культурную программу и небольшой хоккейный турнир. Опять же, если позволит эпидситуация.

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