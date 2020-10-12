Открытие первой ледовой арены в Рубцовске откладывается. Почему это произошло?

1 Почему перенеслось открытие?

Изначально планировалось, что торжественное открытие «Гимаев Арены» произойдет 16 октября, но обстоятельства изменились. Несмотря на то, что степень готовности объекта составляет 97%, подрядчик хочет до конца и без спешки все доделать, а для этого нужно еще немного времени. Это первая причина переноса.

Вторая — текущая эпидемиологическая ситуация, которая явно не благоволит массовым мероприятиям. Заболеваемость что в Рубцовске, что в Барнауле, откуда поедут гости, остается высокой.