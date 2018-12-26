«Ответ пессимистам»: алтайские власти запустили в Змеиногорске новый спорткомплекс

25 декабря в Змеиногорске официально запустили новый спортивный комплекс «Рудный» стоимостью 74 млн рублей. Возвели его с нуля за счет краевого и муниципального бюджетов. Председатель АКЗС Александр Романенко назвал открытие объекта «концом размышлений пессимистов и скептиков».

Строительство спорткомпекса площадью почти 1,5 тысяч кв. метров началось год назад. Велось оно по краевой адресной инвестиционной программе.

На сегодняшний день строительные работы на объекте завершены и он введен в эксплуатацию.

Как сообщает портал «Алтайский спорт», на первом этаже комплекса располагаются универсальная площадка 36 на 18 метров, тренажерный зал, административно-бытовой блок.

В Змеиногорске запустили спорткомплекс «Рудный» Ольга Васько , пресс-служба АКЗС

На втором этаже — тренировочный зал для борцов, медицинский кабинет и вспомогательные помещения.

Теперь в комфортных условиях здесь можно заниматься волейболом, баскетболом, мини-футболом, самбо и другими видами спорта.

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого законодательного собрания:

Открытие этого прекрасного учреждения положит конец размышлениям пессимистов и скептиков о том, что нам умирать пора. Наоборот, сегодня мы демонстрируем всему российскому обществу, что, запуская такие объекты, мы готовы жить полной жизнью, заниматься спортом, вести активный образ жизни.

Что будет с комплексом дальше?

По словам директора спортивной школы Алексея Сакса, сейчас в ней работают 10 тренеров и занимаются около 400 детей. Традиционно змеиногорцы сильны в лыжных гонках, биатлоне, самбо и волейболе, где есть сильные специалисты-тренеры.

С вводом спорткомплекса в городе намерены «подтянуть» футбол и баскетбол. Для этого требуется только подыскать подходящих специалистов.

Двери спорткомплекса будут открыты и для взрослых, желающих вести здоровый образ жизни.