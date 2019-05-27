Овечкин ответил на критику болельщиков сборной России по хоккею за качество игры и «бронзу» ЧМ-2019

Моральное опустошение после поражения в полуфинале чемпионата мира сказывалось на игре сборной России по хоккею в матче за третье место. Такое мнение после игры высказал нападающий Александр Овечкин.

«Конечно, сказывалось моральное опустошение. Обе команды были разочарованы вчерашними результатами, очень много сил отдали. Обе команды боролись, хотели играть в финале», — сказал Овечкин.

«Вся игра была вязкой. Мы знали, что они первый период будут играть от обороны, забили два гола, потом встали. Мы забили, можно сказать, случайный гол. Удалось его сберечь, а там уже Вася (вратарь Андрей Василевский — прим.ред) все сделал для нас», — цитирует нападающего ТАСС.

Сборная России обыграла команду Чехии по буллитам со счетом 3:2 и завоевала бронзовые медали, пишет bfm.ru. В полуфинале россияне уступили финнам со счетом 0:1.

«Золото» чемпионата мира по хоккею взяли финны со счетом 3:1 (соперник — сборная Канады). Имея в составе неизвестных игроков из Финской лиги, вратаря, который играл в АХЛ и ECHL, они выбили звёздные Швецию, Россию и Канаду и в третий раз в истории завоевали золото, пишет championat.com.