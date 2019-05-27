Овечкин ответил на критику болельщиков сборной России по хоккею за качество игры и «бронзу» ЧМ-2019

«Конечно, сказывалось моральное опустошение. Обе команды были разочарованы вчерашними результатами, очень много сил отдали. Обе команды боролись, хотели играть в финале», — сказал Овечкин.
«Вся игра была вязкой. Мы знали, что они первый период будут играть от обороны, забили два гола, потом встали. Мы забили, можно сказать, случайный гол. Удалось его сберечь, а там уже Вася (вратарь Андрей Василевский — прим.ред) все сделал для нас», — цитирует нападающего ТАСС.
Сборная России обыграла команду Чехии по буллитам со счетом 3:2 и завоевала бронзовые медали, пишет bfm.ru. В полуфинале россияне уступили финнам со счетом 0:1.
«Золото» чемпионата мира по хоккею взяли финны со счетом 3:1 (соперник — сборная Канады). Имея в составе неизвестных игроков из Финской лиги, вратаря, который играл в АХЛ и ECHL, они выбили звёздные Швецию, Россию и Канаду и в третий раз в истории завоевали золото, пишет championat.com.
Kaikkien. Aikojen. Kisat. #mmkisat #leijonat pic.twitter.com/92HOd1wXqY— MTV Jääkiekko (@mtvjaakiekko) 26 мая 2019 г.