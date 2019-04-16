Овечкин подрался с барнаульцем Свечниковым на матче НХЛ

Драка закончилась нокаутом уроженца Барнаула. Игроки получили обоюдное удаление на 5 минут. Свечников на льду больше не появлялся.

Full Ovechkin and Svechnikov incident. Ovechkin's 4th career fight comes in game 3 against the Hurricanes #ALLCAPS @nbcwashington pic.twitter.com/Xun4DSbVfL — NBC4 Sports (@NBC4Sports) 15 апреля 2019 г.

«Один из них снял перчатки первым. И это был Ови, а не наш парень, И мы немного расстроены, потому что он пострадал. Это была его первая драка. Он сыграл 90 матчей. Он никогда не бился в своей жизни, и я уверен, что Ови знал об этом. Потому эта ситуация беспокоит меня». — цитирует sport-express.ru главного тренера «Каролины» Рода Бриндамора.

Андрею Свечникову 19 лет. У него есть старший брат Евгений Свечников, также играющий на позиции нападающего. Семья Свечниковых жила в Барнауле, но дважды переезжала, чтобы получить доступ к лучшим командам для своих сыновей. Сначала они переехали в Московскую область, затем в Казань. В 2016 году вместе с матерью Андрей Свечников переехал в Маскигон.