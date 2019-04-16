Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 апреля 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Овечкин подрался с барнаульцем Свечниковым на матче НХЛ

В середине первого периода матча серии плей-офф между «Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подрался с Андреем Свечниковым, уроженцем Барнаула, пишет championat.com.

Драка Овечкина и Свечникова.
Драка Овечкина и Свечникова.
twitter.com/NBC4Sports

Драка закончилась нокаутом уроженца Барнаула. Игроки получили обоюдное удаление на 5 минут. Свечников на льду больше не появлялся.

«Один из них снял перчатки первым. И это был Ови, а не наш парень, И мы немного расстроены, потому что он пострадал. Это была его первая драка. Он сыграл 90 матчей. Он никогда не бился в своей жизни, и я уверен, что Ови знал об этом. Потому эта ситуация беспокоит меня». — цитирует sport-express.ru главного тренера «Каролины» Рода Бриндамора.

Андрею Свечникову 19 лет. У него есть старший брат Евгений Свечников, также играющий на позиции нападающего. Семья Свечниковых жила в Барнауле, но дважды переезжала, чтобы получить доступ к лучшим командам для своих сыновей. Сначала они переехали в Московскую область, затем в Казань. В 2016 году вместе с матерью Андрей Свечников переехал в Маскигон.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость