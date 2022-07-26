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Спорт

Овечкина не включили в число лучших игроков НХЛ

Российский нападающий Александр Овечкин не попал в число лучших хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Александр Овечкин на тренировке в Праге. 15 мая, 2015 года.
Александр Овечкин на тренировке в Праге. 15 мая, 2015 года.
Сергей Бабунов (fhr.ru)

Официальный портал НХЛ не включил его в топ-10 форвардов, а Puck Empire отправил на 34-е место среди всех игроков.

Место Александра Великого в табели о рангах вызвало жаркие дебаты и волну возмущения за океаном. Эксперты и фанаты, причем далеко не только «Вашингтона», сошлись во мнении, что место россиянина в рейтинге Puck Empire — просто неуважение к заслуженному хоккеисту, лучшему снайперу современности, пишет Гзета.Ru. <В последнем сезоне на счету снайпера 90 (50+40) очков в 77 матчах, а регулярный чемпионат он закончил с показателем полезности +8 (в предыдущие два сезона он провел в минусе).>

«Тот факт, что Овечкин не попал в топ-5, просто оскорбителен», — написал журналист Back Sports Page Сесил.

Александру остается всего десять шайб до 500 голов в регулярных чемпионатах НХЛ в равных составах.

Ранее после посиделок в гостинице Овечкина и еще трех россиян отстранили от матчей НХЛ.

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