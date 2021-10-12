«Первее всех». Какие возможности получат российские футболисты за победу в матче со Словенией

Со счетом 2:1 российские футболисты победили словенцев в домашнем матче. Игра стала частью восьмого тура отборочного турнира. Он проходит перед чемпионатом мира-2022.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что хочет «уехать в лес и пропасть». Позже, как сообщает «ТАСС», он объяснил: «Про лес было сказано образно, но мысли сейчас такие же — спрятаться подальше от людей, выбраться на природу, в лес или сосновый бор. Туда, где народу поменьше. Туда, где нет пресс-конференций».
Сборная России гарантировала себе участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира. В восьми играх спортсмены набрали 19 очков и возглавили турнирную таблицу. Вторыми идут хорваты с 17 очками. За ними следуют Словакия, Словения, Мальта и Кипр.
Добавим, что Россия вышла в лидерство спустя 8 игр. Всего их будет 10. Последняя состоится 14 ноября — в ней отечественная сборная сразится с командой Хорватии, причем с большой долей вероятности именно в этом матче будет решаться, кто займет первое место в отборочной группе H.