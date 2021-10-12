«Первее всех». Какие возможности получат российские футболисты за победу в матче со Словенией

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Какие преимущества «светят» спортсменам за победу?

Сборная России гарантировала себе участие в стыковых матчах отбора на чемпионат мира. В восьми играх спортсмены набрали 19 очков и возглавили турнирную таблицу. Вторыми идут хорваты с 17 очками. За ними следуют Словакия, Словения, Мальта и Кипр.

Добавим, что Россия вышла в лидерство спустя 8 игр. Всего их будет 10. Последняя состоится 14 ноября — в ней отечественная сборная сразится с командой Хорватии, причем с большой долей вероятности именно в этом матче будет решаться, кто займет первое место в отборочной группе H.