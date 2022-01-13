Пинг-понг участками. Появится ли у многострадального хоккея на траве в Барнауле новый современный стадион

В 2022 году краевое министерство спорта планирует разработать проектно-сметную документацию нового спортивного объекта. Об этом 11 января в ходе пресс-конференции (в формате онлайн) рассказал руководитель ведомства Алексей Перфильев. По данным altapress.ru, речь идет о строительстве центра настольного тенниса, о котором уже не единожды говорил чиновник. Как оказалось, затронет эта история еще один обделенный вид спорта.

О чем заявил министр

Вопрос министру поступил относительно строчки в краевой инвестиционной адресной программе на 2022 год. В документе говорится: на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Барнауле, по адресу ул. Малахова, 132, будет выделено из краевого бюджета 11 млн рублей.

Алексей Перфильев по этому поводу был немногословен, сообщив лишь, что деньги пойдут на проектно-сметную документацию (ПСД) некоего объекта, который при случае сможет претендовать на федерального финансирование.

Со слов министра, если все получится, это будет полноценная спортивная арена стоимостью до 1 млрд рублей.

«ПСД — это наш ноготок, чтобы зацепить федеральные средства», — добавил Перфильев.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев Анна Зайкова

Большего от него добиться не удалось.

По данным altapress.ru, построить на ул. Малахова минспорт планирует центр настольного тенниса. Впервые о нем в открытую Перфильев заявил год назад, когда на Алтай приезжал руководитель всего российского спорта Олег Матыцин.

В январе 2021-го губернатор Виктор Томенко подписал документ о создании центра подготовки по данному виду спорта. Теннисисты тут же попросили подъехавшего федерального чиновника помочь для него с «домом».

Визит министра спорта России Олега Матыцина в Барнаул. Анна Зайкова

Олег Матыцин как выходец из настольного тенниса отметил, что несмотря на то, что отвечает за весь спорт в России, именно теннис ему близок. «Это моя любовь», — заметил он. Что касается строительства, то однозначного ответ спортсмены не получили.

Министр заверил, что вопрос надо проработать детально. И как только это будет сделано, решение, возможно, окажется положительное. Стоимость объекта, источники финансирования и место расположения центра на тот момент были не известны.

Какой выбран участок

Участок по улице Малахова, 132 в Индустриальном районе местным больше известен как яма. В свое время на этом месте было футбольное поле, со временем обветшавшее и оказавшееся заброшенным. Сейчас здесь запустение: летом все зарастаем бурьяном, бродят стаи собак, зимой коммунальщики свозят сюда со всей округи снег.

Что происходит на играх команды «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин

Земля какое-то время принадлежала Владимиру Кобзеву, директору клуба по хоккею на траве. Отдать ее в краевую собственность он согласился в обмен на обещания властей о новом стадионе.

В конце 2008 года участок перешел детской школе «Заря Алтая», а обещания так и остались на словах. Поначалу Кобзеву все говорили, что вот-вот начнется строительство. Но в кризис 2014 года, когда денег у государства стало не много, о проекте благополучно забыли.

Некоторое время спортивная школа еще держала участок на своем балансе, скрепя сердце каждый год выплачивая за него налог из более чем скудного бюджета. Когда стало совсем невмоготу, руководство учреждения взмолилось: «Заберите!» Так земля перешла в краевую собственность.

Что происходит на играх команды «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин

Что сейчас есть у хоккеистов

Владимир Кобзев о стадионе для «Коммунальщика» и воспитанников детской школы все так же продолжает мечтать. Инфраструктурным изобилием хоккеисты на траве не избалованы. Их стадион был построен в 1985 году, тогда на нем впервые провели молодежные игры.

В 2000 году иностранные коллеги с барского плеча подарили бывшее в употреблении спортивное покрытие. Но для местного стадиона оно оказалось не по размеру. Перед каждой игрой его подтягивали, оно вновь расползалось. Но выхода иного не было.

Счастье должно было случиться спустя десяток лет, тогда «Коммунальщику» пообещали приобрести профессиональный газон. Но по обычному сценарию госзакупок деньги государство сэкономило, а на выходе получило совсем не то, что хотелось.

Вместо спортивного покрытия в Барнаул за 2 млн рублей пришла бывшая газонная трава, которой укрывали улицы Казани в период Универсиады. На стадионе ее как смогли постелили, подсыпали обычного песка — на большее денег не хватило — на этом и продолжают играть.

В целом стадион на ул. Малахова, мягко говоря, не отвечает современным требованиям. Нет тут, например, нормального освещения, поэтому в осенний период играть приходится только в дневное время. Болельщики «Коммунальщика» открыто заявляют, что это не стадион, а страх.

Что происходит на играх команды «Коммунальщик» Дмитрий Лямзин

Владимир Кобзев объясняет: новый объект, конечно, логичнее было бы построить на месте ямы — район этот обжитый, транспортная развязка хорошая, большинство занимающихся в школе «Заря Алтай» ребятишек живут в соседних дворах.

Но учитывая, что у минспорта на этот участок свои теннисные планы, хоккеистам приходится со всем соглашаться.

Что будут делать дальше

Если все получится, уже в следующем году у барнаульских хоккеистов может появиться новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Построить его планируется в черте Антона Петрова — Малахова — Ленинградская. Здесь есть четыре участка краевой земли со спортивным назначением.

Парк им.Ленина. 2Gis

По словам Владимира Кобзева, ФОК будет включать в себя поле размером 30 на 40 метров, 3−4 раздевалки, небольшой тренажерный зал и кабинеты. Начать заливать фундаменты строители готовы уже в апреле, а возвести весь объект чуть ли не за год.

Следующим этапом станет строительство открытого стадиона с нормальным полем и комфортными трибунами. Его планируется открыть в 2023 году.

Однако все эти задумки могут и не осуществиться. Дело в том, что участок земли, где хотят разместить объекты, располагается в парке имени Ленина — в том самом, что когда-то стал яблоком ожесточенного раздора между спортсменами и местными жителями.

В Барнауле прошел митинг в защиту зеленых зон Барнаула Ирина Пергаева

В 2019 году, когда стало известно, что минспорт намерен вырубить часть деревьев и построить ФОК для борцов, разгорелся нешуточный скандал. «Зеленая» общественность долго возмущалась и даже выходила на пикет. В итоге конфликт был исчерпан, ФОК «переехал» на Сиреневую.

По данным altapress.ru, первые переговоры хоккеистов и представителей совета парка уже состоялись. Общественники, в частности, настаивают, что срубать старые клены нельзя, как и огораживать забором спортивную территорию, чтобы не перегораживать прогулочные пути.

Более широкое общественное обсуждение вновь пройдет 22 января.