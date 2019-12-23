«Давайте не давать»: как в Барнауле митинговали против спорткомплекса в парке Ленина

22 декабря в Барнауле у монумента Целиннику прошел анонсированный митинг в защиту зеленых насаждений и против строительства спорткомплекса в парке им. Ленина. Несмотря на то, что организаторы мероприятия называли его площадкой для выдвижения идей и конструктивного обсуждения, как раз конструктива и не хватило. Все скатилось в эмоции и огульное поругание всего и вся. Досталось министру спорта, мэрии, директору барнаульского зоопарка, «Единой России» и даже Борису Ельцину. Как проходил митинг и чем он закончился, читайте в репортаже altapress.ru.

«Против кого митингуем?»

О том, что у барнаульского Целинника в воскресный день что-то готовится, можно было понять даже не доходя до места. Из музыкальных колонок во всю орала музыка с легким флером советской патриотичности, вокруг дежурила полиция.

Сотрудники в форме пристально смотрели на всех, кто подходил, но в процесс сильно не вмешивались, оставаясь на расстоянии. Лишь когда толпа начала разрастаться, полицейские попросили организаторов переместиться за монумент, чтоб не мешать прохожим на Антона Петрова. Сделать это было не сложно.

За 15 минут до назначенного времени здесь оказалось от силы 15−20 человек. Люди, гулявшие мимо по скверу, озирались. Кто-то останавливался и спрашивал, что происходит. Женщина со скандинавскими палочками поинтересовалась: «Против кого митингуем?»

Почему спорткомплекс вызвал негатив? О том, что физкультурно-оздоровительный комплекс собираются построить на территории парка им. Ленина на ул. Антона Петрова (недалеко от «Лесной Сказки») стало известно в начале декабря, когда барнаульский Градостроительный совет отверг его проект, предложив минспорту услышать мнение горожан по этому поводу. В самом ведомстве подчеркивают: место под ФОК было утверждено по сути дважды — в конце 80-х и в 2011 году, когда здесь планировали строить огромный легкоатлетический манеж. Возражений не было. Сейчас общественники выступают против строительства, потому что оно повлечет за собой вырубку деревьев, точное число которых не известно — то ли 300, то ли 400. Качество самих насаждений тоже вызывает споры. Некоторые жители предлагают перенести ФОК в спальные районы улицы Ускова или в городские поселки. Проблема лишь в том, что подходящих участков краевой земли здесь нет.

В Барнауле прошел митинг в защиту зеленых зон Барнаула Ирина Пергаева

Главный идейный вдохновитель митинга Юрий Красильников ответил: «Вот парк Ленина защищаем». Прохожая вроде бы вдохновилась, но когда поняла, что речь идет о насаждениях напротив, через улицу, как-то остыла.

«А вы знаете, что у нас тут в сквере Целинников тоже вырубают. Меня это беспокоит, — заявила она. — Вон, вырубили деревья, обнесли забором и что-то строить собираются».

Женщине вручили резолюцию и предложили ознакомиться. Она еще о чем-то спорила, доказывала, что с документом в некоторых пунктах не согласна, но автограф все-таки оставила. На листе он оказался первым.

Почти к самому началу митинга к Целлиннику подошла группа молодежи с плакатами «Не ставьте на парке крест», «Хватит торговать парками», «Нет — застройке». Парней встретила одна из организаторов. «Какие молодцы, что пришли! Нарисовали, да? Отлично», — похвалила она их.

В Барнауле прошел митинг в защиту зеленых зон Барнаула Ирина Пергаева

Пока народ собирался, из колонок орала музыка: «Алкоголик Борька Ельцин обещал упасть на рельсы. А Вовану завещал, чтобы больше обещал». Она утихла, лишь когда за микрофон взялся Юрий Красильников.

Он провозгласил главную цель митинга — обсудить судьбу зеленых зон и высказаться относительно строительства спорткомплекса в парке Ленина, предложив слово по существу каждому из собравшихся.

«Когда в Фунтиках колхозы возродят?»

В выступающие записалось не меньше дюжины человек — молодые жители района, пенсионеры, политологи, краеведы. Пришел выразить свою позицию и барнаульский архитектор Алексей Квасов, который, как и остальная архитектурная общественность, уже сказал свое веское «нет» спорткомплексу в парке.

Право первого слова дали жительнице поселка Лесной, которая поделилась историей своей борьбы.

«Мы в своем поселке имели огромный лесной массив. Два гектара дубов высаживали школьники, с тем, чтобы наш город стал зеленым. Сейчас весь этот лес огорожен забором и доступа к нему нет. Все платно. Осталась одна пешеходная дорожка. Если не отстаивать парк, здесь будет то же самое. Территория станет платной, а вы будете ходить по проезжей части. Это мое видение из личного опыта», — рассказала женщина.

Идею платности подхватил и краевед Владимир Терешкин, сравнив спорткомплекс с троянским конем и заявив, что никакого спорта в парке не будет. «Они нам очередной торговый комплекс тут построят», — заключил он.

Припомнили собравшиеся и давнюю историю с площадью Октября, когда хвойные деревья у художественного музея срубили под предлогом реконструкции.

«Я обращался в администрацию Барнаула с просьбой решить вопрос. Мне ответили, что в 2020 году озеленением этой части заниматься не будут. Они считают, что все нормально», — сообщил барнаулец Игорь Берг.

К микрофону вышел и один из молодых комсомольцев. Видно было, что парень волновался, поэтому его спич оказался сбивчивым. Чего только стоит заявление, что в спорткомплексе будет заниматься всего 70 человек, а значит спорт детям не интересен.

В Барнауле прошел митинг в защиту зеленых зон Барнаула Ирина Пергаева

Вроде бы с правильных мыслей начал общественник Виктор Рау, заявив, что городу нужно не два, а 10 спорткомплексов, и что нужно облагораживать зеленые зоны.

Но конструктив быстро иссяк: громкоголосый выступающий скатился опять к выборам мэра, которых нет, пенсионному возрасту и «чиновникам-слугам, издевающимся над народом». Как в итоге решить вопрос в условиях жесткой нехватки краевой земли в городе, так и осталось не понятным.

Вышел к микрофону молодой мужчина, пришедший с двумя детьми. Он рассказал, что парк действительно в запущенном состоянии. Мало того, прямой проход через него давно перегорожен, приходится обходить стороной. По его словам, сделано это с подачи барнаульского зоопарка.

«Ну правильно, Писарев (директор зоопарка, — прим. ред) свою линию гнет. Он же единоросс. Ему что партия скажет, то он и делает», — закричал кто-то из толпы.

Совершенно неожиданный выход произошел под самый занавес. Прохожий, не представившись, подошел к микрофону и заявил: «Я сам родом из Топчихинского района. Моя мама живет в селе Фунтики. Подскажите, когда там возродят колхозы?». Люди от такого вопроса даже опешили, бедолагу отправили восвояси.

Самое дельное предложение высказала одна местная жительница: «Люди, мы же видим, что никто нам с парком помогать не хочет. Давайте создадим фонд и сбросимся, кто сколько может — 100−200 рублей. А весной попробуем что-нибудь сами сделать».

Громкого одобрения на это предложения из толпы не послышалось, но организаторы пообещали внести его в протокол.

В Барнауле прошел митинг в защиту зеленых зон Барнаула Ирина Пергаева

Чем все закончилось?

Спустя где-то полчаса после начала митинга толпа потихоньку начала расходиться. На ветру даже в легкий минус людям явно было не комфортно. Незаметно свернули свои плакаты и спрятались за Целинника молодые комсомольцы, оставив самого стойкого представителя.

Когда число желающих высказаться пошло на спад, Юрий Красильников предложил закругляться: «Давайте я прочитаю нашу резолюцию».

В ней весь груз ответственности за снос парка он по сути возложил на министра спорта края Алексея Перфильева, правда не уточнив, что размежевание земли в парке под спортобъекты произошло еще в 80-х годах и делали это соратники самого Красильникова по компартии.

По-хорошему, высказать свою позицию надо было кому-то от министерства спорта, но никто не пришел. Тогда, быть может, не прозвучали бы абсурдные фразы о том, что краевой спорткомплекс будет «частной лавочкой» или что здесь будет пивнуха. Но, как получилось — так получилось.

В Барнауле прошел митинг в защиту зеленых зон Барнаула Ирина Пергаева

По подсчетам организаторов, петицию в защиту парка им. Ленина подписали 111 человек. При этом, они отмечают, что сбор подписей — не был самоцелью. Теперь защитники зеленых зон намерены оформить все здравые предложения горожан по этой проблеме и направить их во всевозможные инстанции.

Требовать отставки Алексея Перфильева, на которого спустили всех собак, митингующие не стали.

Будут ли они в таком формате собираться вновь, не известно.