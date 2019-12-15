Барнаульские коммунисты зовут на митинг против спорткомплекса в парке им. Ленина

22 декабря в Барнауле около монумента «Целинник» (ул. А. Петрова, 210) барнаульские коммунисты намерены провести митинг. Разрешение на это от городских властей они уже получили.

Документ на имя первого заместителя главы администрации Барнаула Вячеслава Франка был отправлен еще 10 декабря. В нем говорится, что численность митинга не будет превышать 100 человек.

Целью их собрания станет «обсуждение, формирование и выражение общественного мнения по вопросам состояния зеленых зон Барнаула и обеспечение жителей города объектами физкультурно-спортивного назначения». Судя по всему, речь пойдет о строительстве неподалеку физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), который планируется разместить на территории парке им. Ленина.

Вырубке при этом подвергнутся около 350 деревьев. Данная инициатива пока не очень позитивно воспринимается общественностью. На последнем Градсовете архитекторы отвергли проект ФОКа.

Проект ФОКа в парке им. Ленина. Евгений Носенко.

Любопытно, что в 1982 году прокоммунистическое руководство Барнаула согласовала застройку части парка им. Ленина на площади 5 га. Сейчас, по оценке минспорта края, здание ФОКа займет 0,8 га.