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Спорт

Пиво не прошло тест WADA

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о том, что запрещает использовать пиво и иные алкогольные напитки в качестве мочегонного средства при сдаче тестов.

Алтайские спортсмены завоевали 15 медалей на межрегиональных соревнованиях по каратэ.
Алтайские спортсмены завоевали 15 медалей на межрегиональных соревнованиях по каратэ.
altaisport.ru

Любопытно, пишет ТАСС, что в России подобный запрет был введен РУСАДА еще два года назад.

По мнению экспертов, использование пива или слабоалкогольных коктейлей в качестве «мочегонки» может в дальнейшем исказить точные результаты допинг-пробы.

Кроме того, употребление алкоголя приводит порой к не совсем достойному поведению спортсменов на пунктах допинг-контроля. В состоянии возбуждения и при употреблении пива некоторые из них начинали вести себя агрессивно по отношению к допинг-офицерам, даже угрожали им.

И лишь почему-то в последнюю очередь в WADA подчеркивают, что спорт и алкоголь все-таки несовместимы. Даже на допинг-контроле.

Напомним: из-за многочисленных допинг-скандалов МОК под давлением WADA принял решение лишить возможности российских атлетов выступать на Олимпиаде в Токио в 2021 году под российским флагом. Они будут иметь статус нейтральных спортсменов.

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