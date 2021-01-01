Пиво не прошло тест WADA

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о том, что запрещает использовать пиво и иные алкогольные напитки в качестве мочегонного средства при сдаче тестов.

Любопытно, пишет ТАСС, что в России подобный запрет был введен РУСАДА еще два года назад.

По мнению экспертов, использование пива или слабоалкогольных коктейлей в качестве «мочегонки» может в дальнейшем исказить точные результаты допинг-пробы.

Кроме того, употребление алкоголя приводит порой к не совсем достойному поведению спортсменов на пунктах допинг-контроля. В состоянии возбуждения и при употреблении пива некоторые из них начинали вести себя агрессивно по отношению к допинг-офицерам, даже угрожали им.

И лишь почему-то в последнюю очередь в WADA подчеркивают, что спорт и алкоголь все-таки несовместимы. Даже на допинг-контроле.

Напомним: из-за многочисленных допинг-скандалов МОК под давлением WADA принял решение лишить возможности российских атлетов выступать на Олимпиаде в Токио в 2021 году под российским флагом. Они будут иметь статус нейтральных спортсменов.