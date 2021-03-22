Два плана: как будут допускать зрителей на этап Кубка по гребле в Барнауле

Организаторы международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ, которые пройдут в Барнауле уже через два месяца, пока не определились, что делать с допуском зрителей. У них есть два варианта развития событий.

Как сообщил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев на пресс-конференции 18 марта, есть план, А и план Б.

Первый, оптимистичный, предусматривает полноценный допуск зрителей. На трибунах, расположенных на противоположном берегу гребного канала, могут разместиться 3 тыс. болельщиков.

Еще около 3−5 тыс. человек смогут вполне комфортно посмотреть заезды стоя.

План Б предусматривает либо частичное, либо полное ограничение по зрителям. Окончательное решение будет приниматься непосредственно перед стартами и в зависимости от эпидемиологической ситуации на конкретный момент.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

Напомним, оргкомитет Олимпиады в Токио, перенесенной из-за COVID-19 с 2020 года на 2021-вый принял решение провести главные старты четырехлетия без иностранных зрителей.

Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая.