Два плана: как будут допускать зрителей на этап Кубка по гребле в Барнауле

Как сообщил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев на пресс-конференции 18 марта, есть план, А и план Б.
Первый, оптимистичный, предусматривает полноценный допуск зрителей. На трибунах, расположенных на противоположном берегу гребного канала, могут разместиться 3 тыс. болельщиков.
Еще около 3−5 тыс. человек смогут вполне комфортно посмотреть заезды стоя.
План Б предусматривает либо частичное, либо полное ограничение по зрителям. Окончательное решение будет приниматься непосредственно перед стартами и в зависимости от эпидемиологической ситуации на конкретный момент.
Напомним, оргкомитет Олимпиады в Токио, перенесенной из-за COVID-19 с 2020 года на 2021-вый принял решение провести главные старты четырехлетия без иностранных зрителей.
Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая.