Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 марта 2°C
﻿
Спорт

Два плана: как будут допускать зрителей на этап Кубка по гребле в Барнауле

Организаторы международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ, которые пройдут в Барнауле уже через два месяца, пока не определились, что делать с допуском зрителей. У них есть два варианта развития событий.

Зрители "Кубка Чемпионов" по гребле
Зрители "Кубка Чемпионов" по гребле
Анна Зайкова

Как сообщил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев на пресс-конференции 18 марта, есть план, А и план Б.

Первый, оптимистичный, предусматривает полноценный допуск зрителей. На трибунах, расположенных на противоположном берегу гребного канала, могут разместиться 3 тыс. болельщиков.

Еще около 3−5 тыс. человек смогут вполне комфортно посмотреть заезды стоя.

План Б предусматривает либо частичное, либо полное ограничение по зрителям. Окончательное решение будет приниматься непосредственно перед стартами и в зависимости от эпидемиологической ситуации на конкретный момент.

На барнаульском гребном канале стартовал международный &quot;Кубок Чемпионов&quot;
На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов»
Дмитрий Лямзин

Напомним, оргкомитет Олимпиады в Токио, перенесенной из-за COVID-19 с 2020 года на 2021-вый принял решение провести главные старты четырехлетия без иностранных зрителей.

Этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость