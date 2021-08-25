Пловец из Алтайского края Роман Жданов принес России золото и установил мировой рекорд на Паралимпиаде

Пловец из Бийска Роман Жданов принес России золотую медаль на Паралимпиаде в Токио.

Наш спортсмен показал лучший результат в брассе на дистанции 50 метров, установив мировой рекорд в классе SB3.

Роман проплыл дистанцию за 46,49. Еще один российский спортсмен Максим Емельянов остался вне тройки.

Отметим, что это уже третье для России золото Паралимпиады. Первую награду высшей пробы нашей сборной принесла Валерия Шабалина. Она победила в заплыве на 100 метров баттерфляем в классе С14. Еще одно золото добыла Анастасия Гонтарь в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем.

Еще один россиянин Владимир Даниленко финишировал третьим в заплыве на 100 метров на спине.

Алтайский край на Паралимпиаде представляют шесть спортсменов: слабовидящие легкоатлеты Егор Шаров и Александр Костин, пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата Роман Жданов, Егор Ефросинин, Артур Кубасов и Юрий Лучкин.