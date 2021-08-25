25 августа 28°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Спорт

Пловец из Алтайского края Роман Жданов принес России золото и установил мировой рекорд на Паралимпиаде

Пловец из Бийска Роман Жданов принес России золотую медаль на Паралимпиаде в Токио.

Роман Жданов.
Роман Жданов.
altaisport.ru.

Наш спортсмен показал лучший результат в брассе на дистанции 50 метров, установив мировой рекорд в классе SB3.

Роман проплыл дистанцию за 46,49. Еще один российский спортсмен Максим Емельянов остался вне тройки.

Отметим, что это уже третье для России золото Паралимпиады. Первую награду высшей пробы нашей сборной принесла Валерия Шабалина. Она победила в заплыве на 100 метров баттерфляем в классе С14. Еще одно золото добыла Анастасия Гонтарь в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем.

Еще один россиянин Владимир Даниленко финишировал третьим в заплыве на 100 метров на спине.

Алтайский край на Паралимпиаде представляют шесть спортсменов: слабовидящие легкоатлеты Егор Шаров и Александр Костин, пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата Роман Жданов, Егор Ефросинин, Артур Кубасов и Юрий Лучкин.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость