«По лезвию ножа» и сорвавшись в пропасть: по опасной тропе на Алтае впервые проехали на мотоциклах

Команда мототуристов Алтайского края проехала по звериным тропам вдоль реки Башкаус в Республике Алтай. Этот участок стал самым важным в большом и опасном путешествии группы по Алтаю и Западной Тыве, рассказал altapress.ru руководитель группы Виктор Пантыкин.

Девять мотоциктистов из Барнаула, Бийска, Рубцовска и Змеиногорска отправились из краевой столицы в Кош-Агач, затем свернули в горы, проехали по тундре, сделали круг по территории Тувы и взобрались на высочайшую вершину Восточной Сибири — гору Монгун-Тайга (высотой около 4 тыс. метров).

Ключевым этапом стал 75-километровый отрезок по конным тропам вдоль реки Башкаус, от истока до Улагана. Никто и никогда прежде не проходил этот участок на мотоциклах. Мужчинам потребовалось четверо суток, чтобы преодолеть этот этап.

Виктор Пантыкин,

руководитель группы мототуристов:

Участок был смертельно опасен. Можно сказать, прошли по лезвию ножа. Одно неверное движение — и летишь со склона вниз вместе с мотоциклом. Наиболее коварные места проходили со страховкой.

Башкаус преодолели успешно, но на пути туристов была похожая тропа между Иней и Тюнгуром. С нее сорвались два мотоциклиста. Техника повредилась не фатально, люди не пострадали. Как говорит Пантыкин, на этом участке мотоциклисты из его групп срываются ежегодно на протяжении вот уже 20 лет.

В целом с 7 по 25 августа команда Алтайского края преодолела 2,2 тыс. км. Свое путешествие она заявила на Кубок России по спортивному туризму. Результаты станут известны в декабре.

О том, что такое спортивный мототуризм, на каких мотоциклах можно ехать в тайгу и зачем нужны такие приключения — читайте в большой интервью с Виктором Пантыкиным, одним из самых титулованных мототуристов в стране.