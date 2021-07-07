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Спорт

По второму кругу. Чем завершилось вернувшееся на Алтай ралли «Шелковый путь»

Вечером 6 июля в Горно-Алтайске прошло награждение победителей международного ралли «Шелковый путь», которое в нынешнем году аж дважды прошло по территории Алтайского края. В Монголию пилоты так и не попали.

Церемония награждения победителей ралли "Шелковый путь".
Церемония награждения победителей ралли "Шелковый путь".
https://media.silkwayrally.com/

В этот день гонщики вновь преодолели спецучасток «Рассказиха — Акутиха» и поехали в сторону Горного Алтая. Где их ожидала церемония награждения. Во время нее состоялся торжественный проезд под финишной арки, вручение наград на подиуме с открытием шампанского.

Лучший результат среди внедорожников показал француз Герлен Шишери (SERRADORRI), вторым финишировал россиянин Денис Кротов (MSK RALLY TEAM), третьим пришел представитель Франции Жер Пелиш (SERRADORRI).

В зачете квадроциклов победителем стал россиянин Александр Максимов (Yamaha). На пятом этапе он показал результат 1 час 22 минуты 31 секунда. Максимов опередил поляка Рафала Соника (Yamaha, 1:25.54), который был его единственным конкурентом, пишет «Алтайский спорт».

Среди мотоциклистов дистанцию последнего спецучастка быстрее всех преодолел австралиец Дэниэл Сандерс из GASGAS FACTORY RACING.

Вторым стал австриец Маттиас Волкнер, представляющий RED BULL KTM FACTORY RACING, третье место занял аргентинец Франко Каими из HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY.

Ралли &quot;Шелковый путь&quot; на Алтае.
Ралли «Шелковый путь» на Алтае.
Дмитрий Лямзин
Ралли &quot;Шелковый путь&quot; на Алтае.
Ралли «Шелковый путь» на Алтае.
Дмитрий Лямзин
Ралли &quot;Шелковый путь&quot; на Алтае.
Ралли «Шелковый путь» на Алтае.
Дмитрий Лямзин
Ралли &quot;Шелковый путь&quot; на Алтае.
Ралли «Шелковый путь» на Алтае.
Дмитрий Лямзин
Ралли &quot;Шелковый путь&quot; на Алтае.
Ралли «Шелковый путь» на Алтае.
Дмитрий Лямзин
Ралли &quot;Шелковый путь&quot; на Алтае.
Ралли «Шелковый путь» на Алтае.
Дмитрий Лямзин
Ралли &quot;Шелковый путь&quot; на Алтае.
Ралли «Шелковый путь» на Алтае.
Дмитрий Лямзин
Ралли &quot;Шелковый путь&quot; на Алтае.
Ралли «Шелковый путь» на Алтае.
Дмитрий Лямзин

Победителем в общем зачете здесь стал Маттиас Волкнер, опередивший американца Скайлера Хауза из ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING и Франко Каими.

В классе грузовиков равных не оказалось экипажу Дмитрия Сотникова из команды KAMAZ MASTER.

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