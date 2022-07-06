Победила Дружба. Как маленькое село на Алтае стало самым футбольным в России

2 июля в селе Дружба Целинного района чествовали футболистов. Повод серьезный — впервые за шесть лет местная команда «Восток» победила на московском фестивале Народной футбольной лиги, находящейся под патронажем министров Шойгу и Лаврова. Как в алтайской глубинке любят футбол, строят поля и воспитывают молодежь, читайте в материале altapress.ru.

Как все начиналось

Июнь. Москва. Групповой этап Народной футбольной лиги. На площадке два коллектива — «Альфа» из Екатеринбурга и «Восток» с Алтайского края. Для «Востока» эта встреча, как последний бой — чтобы выйти в четвертьфинал, нужна только победа.

За пять минут до финального свистка наставник алтайской команды, в прошлом профессиональный футболист Андрей Силютин с облегчение выдохнул. Счет 3:1 и, кажется, все идет нормально.

Однако прошла всего минута, и екатеринбуржцы забили второй гол, еще одна — счет уже стал равным.

Праздник футбола в селе Дружба Целинного района. Ирина Пергаева

Шок и растерянность. Неужели фортуна вновь отвернулась от «Востока»?

Как в селе развивают спорт

Футбол в Дружбе — спорт номер один. На 800 местных жителей здесь есть аж три футбольных поля, одно из которых натуральное. Специалисты говорят, что по качеству покрытия оно даже лучше, чем на центральном стадионе в Барнауле.

В далеком 2006 году дружбинская команда впервые прогремела на российском уровне. Тогда простые парни из глубинки стали победителями корпоративного турнира компании «ЭкоНива» и в качестве главного приза привезли домой новенький трактор «Джон Дир». Он, кстати, до сих пор работает.

В селе Дружба Целинного района. Анна Зайкова , altapress.ru.

Есть в селе и местный турнир «Дружба Open». Начинали его зимой — для этого в центре села специально построили и осветили площадку. Команды по вечерам съезжались два раза в неделю со всего Целинного района и даже из Бийска.

Со временем формат турнира расширили, футболисты начали играть здесь и летом. А в 2022 году «Дружбу Open» впервые провели среди детей Целинного, Смоленского и Алтайского районов. Победили ребята из соседних Бочкарей.

Всего же в селе четыре полноценные команды — две детские по разным возрастам, ветеранская и юношеская. «Восток» же — венец футбольной пирамиды.

Праздник футбола в селе Дружба Целинного района. Ирина Пергаева

Что такое народная лига

Народную футбольную лигу (НФЛ) называют аналогом путинской Ночной хоккейной лиги (НХЛ). У футболистов тоже есть фестиваль, на который съезжаются команды со всей страны, есть гала-матч с участием VIP-персон.

Есть и серьезные попечители, среди них министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел, преданный болельщик московского «Спартака» Сергей Лавров.

В докоронавирусные времена отбор на фестиваль был серьезный — в регионах проходили свои баталии, победители которых, если позволяли финансовые возможности, отправлялись в Москву.

Но пандемия любительский футбол серьезно подкосила, поэтому от сита регионального отбора в НФЛ решили отказаться.

В 2022 году на фестиваль в Москву съехались 16 команд. Помимо москвичей, здесь были представлены Хабаровск, Якутск, Алтай, Архангельск и другие регионы большой страны.

Формат ветеранский — в поле шесть футболистов возрастом от 45 лет и старше. Главное условие — отсутствие в прошлом профессионального футбольного опыта. За этим организаторы фестиваля следят тщательно, заранее принимая заявки и проверяя каждого из игроков.

Праздник футбола в селе Дружба Целинного района. Ирина Пергаева

Как готовился «Восток»

О том, что в России есть НФЛ, в Дружбе узнали в 2017 году совершенно случайно. О лиге Павлу Бейфорту, руководителю сельхозпредприятия «Вирт» и главному футбольному вдохновителю Дружбы, рассказал коллега и предложил поучаствовать. Тот, как человек азартный, согласился.

Так «Восток» начал ездить в Москву. Результаты в целом были неплохие — несколько раз команда становилась третьей и даже второй, но финал никак не покорялся.

В 2022 году дружбинцы к фестивалю подошли со всей ответственностью. В команде появился спортивный директор, отвечавший за подбор игроков, и главный тренер.

Праздник футбола в селе Дружба Целинного района. Ирина Пергаева

К сложившемуся костяку игроков подключилось усиление — несколько футболистов-любителей из Новосибирска и Кемерова. Собрав состав из 16 человек, команда отправилась вновь покорять столицу.

Как складывался турнир

Дело это, скажем сразу, не простое. У фестиваля Народной футбольной лиги давно есть свои фавориты, например, московская команда «Диалог». Ей турнир покорялся уже несколько раз. В прошлом году, в финале, москвичи камня на камне не оставили от дружбинцев, обыграв их с разгромным счетом 8:1.

Андрей Силютин рассказывает: календарь у турнира изматывающий — за шесть дней шесть игр без перерывов.

Села Дружба и Марушка. Целинный район. Анна Зайкова , altapress.ru.

Площадка по размерам чуть больше стандартной минифутбольной — 25 на 45 метров — по периметру борта и натянутая сетка. Мяч за пределы не выходит, игры от этого становятся динамичными, контактными и порой даже силовыми.

На групповом этапе у «Востока» было три соперника. Первые две встречи закончились нулевой ничьей. Для выхода в четветьфинал в третьей надо было обязательно побеждать.

После того, как за две минуты до финального свистка екатеринбуржцы сравняли счет, Андрей Силютин не растерялся. Чуть прибавив, «Восток» на последней минуте забил, пожалуй, главный гол всего турнира и вышел в плей-офф.

Праздник футбола в селе Дружба Целинного района. Ирина Пергаева

Четвертьфинал оказался тоже непростым. Первый пропущенный гол с рикошета оказался, словно холодный душ. После него команда взбодрилась и ответила сопернику сразу двумя мячами. Как итог — победа 2:1, и путевка дальше.

В полуфинале «Восток» ждал старый «товарищ» «Диалог». Отношения на футбольном поле два коллектива выясняли не единожды, и всегда впереди были москвича. Но только не в этот раз: уверенная победа 3:0, после которой наш соперник признался, что Алтай был действительно сильнее.

По словам Андрея Силютина, после уверенного полуфинала решающий матч за золото дался команде на удивление легко. Счет 3:1, и вот она — долгожданная победа.

Андрей Силютин на празднике футбола в селе Дружба Целинного района. Ирина Пергаева

Что будет дальше

В то, что «Восток» может стать чемпионом Народной футбольной лиги, честно сказать, мало кто верил. Глава администрации Целинного района Виктор Бирюков, в прошлом, к слову, тоже игравший в футбол, признается, что ему до сих пор стыдно.

Еще до поездки команды в Москву он пообещал: выиграете — встречу вас в аэропорту с духовым оркестром. Сказал и подзабыл. Решающий финальный матч не посмотрел — замотался по работе. А когда услышал, что «Восток» возвращается с золотом, собирать музыкантов было поздно.

2 июля, во время торжественного награждения футболистов в Дружбе, глава поклялся: «Ребята, в следующий раз оркестр обязательно будет».

Праздник футбола в селе Дружба Целинного района. Ирина Пергаева

Если без шуток, уже этой осенью у «Востока» есть шансы вновь заявить о себе. Руководство лиги планирует провести еще один ветеранский турнир 50+, на который команда Целинного района, скорее всего, поедет.

А уже в следующем году постарается свой чемпионский статус закрепить.

Что привезли в подарок

Главный трофей Народной футбольной лиги в прямом смысле весомый. Он — точная копия того, что завоевывали лучшие команды страны в Кубке СССР, и несколько месяцев будет базироваться на Алтае.

Праздник футбола в селе Дружба Целинного района. Ирина Пергаева Праздник футбола в селе Дружба Целинного района. Ирина Пергаева Праздник футбола в селе Дружба Целинного района. Ирина Пергаева

Сделан он из хрусталя и серебра и весит больше десяти килограмм. Доставляли его в Дружбу в специальном контейнере, чтобы ненароком не повредить. В скором времени на крышке кубка будет выгравировано название команды «Восток», которая теперь вошла в историю.