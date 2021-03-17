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Спорт

Почему алтайскому министру Перфильеву вновь «собрали чемоданы» и отправили в Москву

На днях интернет-сообщество вновь заговорило о грядущей отставке министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева, но на этот раз с повышением. В Telegram-каналах появилась информация, что его кандидатуру рассматривают на должность главного человека по спорту в стране. Сам Перфильев поспешил от этого откреститься.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев
Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев
Анна Зайкова
1 О чем говорят источники?

Информация в Telegram, как обычно в таких случаях, скудная и анонимная. Суть такова — Алексей Перфильев якобы рассматривается на должность министра спорта России.

Среди его достоинстве называются опыт в бизнесе, хорошие связи и лояльность в верхах.

«Да, и центр благосклонно смотрит на работу Перфильева: денег ему дают, стройки идут не первый год, недострои тоже подтягивает. К тому же недавний визит Матыцина в Алтайский край был на самом деле связан не с осмотром объектов, как во все уши втирали СМИ, а с готовящейся заменой. Кулуарный разговор был. Именно на нем действующий министр и обсуждал вопросы с преемником», — написали в Telegram-канале.

Алексей Перфильев вместе с заместителем начал сдавать нормы ГТО
Алексей Перфильев вместе с заместителем начал сдавать нормы ГТО
Александр Черный. www.altaisport.ru
2 Что на это ответил сам Перфильев?

Реакция алтайского чиновника последовала незамедлительно. Министр спорта в этот же день лаконично ответил, что предложения ему поступают регулярно, но он отказывается.

«Мы готовимся к первому официальному международному соревнованию — этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, у нас пройдет Первенство России по боксу, ралли „Шелковый путь“. Я, как глава минспорта региона, отвечаю за успешное проведение этих соревнований, поэтому работаю в обойме краевого правительства», — написал он у себя в Instagram.

3 О чем говорили до этого?

В Москву Алексея Перфильева отправляют чуть ли не с первого дня, как он принял свой нынешний пост. Причины понятны: у него действительно есть хорошие взаимоотношения в столице, в частности с помощником президента России Игорем Левитиным, имеются здоровые амбиции, что вполне закономерно.

Визит министра спорта РФ Олега Матыцина в Барнаул.
Визит министра спорта РФ Олега Матыцина в Барнаул.
Анна Зайкова.

Видимо, поэтому многие считают, что должность министра спорта края для него является лишь трамплином. За последние полгода Перфильеву прочили в Москве два места: непосредственно в Минспорте и в Федерации настольного тенниса России. Но ни того, ни другого не произошло.

4 Если он все-таки уйдет?

Между тем, в спортивном сообществе в открытую обсуждают, кто может прийти на место Перфильева, если все-таки он уйдет.

Пока главным претендентом на этот пост называют его заместителя Максима Рябцева — бывшего сотрудника ФСБ по Алтайскому краю и действующего председателя федерации хоккея.

Кандидатура еще одного заместителя Юрия Самсоненко якобы всерьез не рассматривается, а между тем управленческого опыта в области спорта у него гораздо больше, нежели у Рябцева, пришедшего на госслужбу в минспорт лишь в 2019 году.

Алексей Перфильев вместе с заместителем начал сдавать нормы ГТО
Алексей Перфильев вместе с заместителем начал сдавать нормы ГТО
Александр Черный. www.altaisport.ru

Обсуждает спортивное сообщество и новых заместителей, которые могут появиться на горизонте, если смена власти все-таки произойдет.

В частности, звучит имя директора барнаульской хоккейной спортшколы имени Черепанова Владислава Родькина, которого вовсю «сватают» в минспорт.

Но до момента официальных назначений это всего лишь домыслы.

5 Чем выделяется минспорт и его лидер?

Алексея Перфильева считают самым медийным членом правительства Алтайского края — он активно ведет Instagram, регулярно и свободно высказывается в СМИ, участвует в различных челенджах.

Например, недавно министр стал участником проекта «Трансформация» и теперь постоянно занимается в тренажерном зале, стараясь изменить свой облик. Его спортивный пример однозначно похвален.

Но злопыхатели не дремлют: есть мнение, что в погоне за медийной активностью министр зациклен на своей персоне и забывает о своей главной обязанности — развитии спорта в регионе. И слухи о грядущем повышении — это всего лишь очередной самопиар.

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