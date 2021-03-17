Почему алтайскому министру Перфильеву вновь «собрали чемоданы» и отправили в Москву

4 Если он все-таки уйдет?

Между тем, в спортивном сообществе в открытую обсуждают, кто может прийти на место Перфильева, если все-таки он уйдет.

Пока главным претендентом на этот пост называют его заместителя Максима Рябцева — бывшего сотрудника ФСБ по Алтайскому краю и действующего председателя федерации хоккея.

Кандидатура еще одного заместителя Юрия Самсоненко якобы всерьез не рассматривается, а между тем управленческого опыта в области спорта у него гораздо больше, нежели у Рябцева, пришедшего на госслужбу в минспорт лишь в 2019 году.

Алексей Перфильев вместе с заместителем начал сдавать нормы ГТО Александр Черный. www.altaisport.ru

Обсуждает спортивное сообщество и новых заместителей, которые могут появиться на горизонте, если смена власти все-таки произойдет.

В частности, звучит имя директора барнаульской хоккейной спортшколы имени Черепанова Владислава Родькина, которого вовсю «сватают» в минспорт.

Но до момента официальных назначений это всего лишь домыслы.