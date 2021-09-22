Почему экс-футболист, а ныне тренер Александр Кержаков проигнорировал Барнаул

Гости из Нижнего Новгорода прилетели в Барнаул вечером 21 сентября. Главного тренера команды Александра Кержакова среди них не было. По официальной версии, приехать на кубковый матч он не смог по семейным обстоятельствам.
Отметим, что в прошедшем туре Российской Премьер-лиги, где в этом сезоне дебютировал «Нижний Новгород», команда обидно уступила тульскому «Арсеналу».
Так что главному тренеру есть о чем подумать перед домашней встречей с ЦСКА 27 сентября.
Чем примечателен матч
В нынешнем сезоне «Динамо-Барнаул» впервые в своей истории пробилось в элитный групповой этап Кубка России по футболу, в котором встречают при команды из РПЛ, ФНЛ и ФНЛ-2.
Последний раз клуб Российской Премьер лиги приезжал в Барнауле в 2018 году и это был Оренбург, с которым Динамо также встречалось в рамках Кубка.
Встреча «Динамо Барнаул» — «Нижний Новгород» пройдет сегодня, 22 сентября. Начало в 16.30.