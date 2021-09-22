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Спорт

Почему экс-футболист, а ныне тренер Александр Кержаков проигнорировал Барнаул

22 сентября в Барнауле пройдет очередной матч группового этапа Кубка России по футболу. Соперником динамовцев станет команда «Нижний Новгород». Увы, на Алтай она прибыла без своего главного наставника.

Александр Кержаков.
Александр Кержаков.
instagram.com/a.kerzhakov11

Гости из Нижнего Новгорода прилетели в Барнаул вечером 21 сентября. Главного тренера команды Александра Кержакова среди них не было. По официальной версии, приехать на кубковый матч он не смог по семейным обстоятельствам.

Отметим, что в прошедшем туре Российской Премьер-лиги, где в этом сезоне дебютировал «Нижний Новгород», команда обидно уступила тульскому «Арсеналу».

Так что главному тренеру есть о чем подумать перед домашней встречей с ЦСКА 27 сентября.

Чем примечателен матч

В нынешнем сезоне «Динамо-Барнаул» впервые в своей истории пробилось в элитный групповой этап Кубка России по футболу, в котором встречают при команды из РПЛ, ФНЛ и ФНЛ-2.

Последний раз клуб Российской Премьер лиги приезжал в Барнауле в 2018 году и это был Оренбург, с которым Динамо также встречалось в рамках Кубка.
Встреча «Динамо Барнаул» — «Нижний Новгород» пройдет сегодня, 22 сентября. Начало в 16.30.

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