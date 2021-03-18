Будет битва. Почему хоккейному «Динамо-Алтай» как никогда нужна поддержка болельщиков

1 Что произошло с «Красноярскими рысями»?

Хоккейная команда из Красноярска в первенстве ВХЛ никогда не смотрелась «мальчиками для битья», но и лидером тоже не была — в общем, крепкий середняк.

В нынешнем сезоне «Рыси» давали жару многим фаворитам, но в итоге оказались на пятом месте из шести команд. Серию плей-офф команда начала по сути новым составом.

Первый домашний матч «Динамо-Алтай» в 2021 году. Дмитрий Лямзин

Дело в том, что в Красноярске выстроена целая система клубного хоккея — Есть «Сокол», который выступает в чемпионате ВХЛ, есть «Красноярские Рыси», обосновавшиеся рангом ниже. «Сокол» в ВХЛ-А в стадию плей-офф не попал, но клубное руководство решило, что кубковый трофей все же нужен и заявило в состав «Рысей» сразу 15 игроков своей первой команды.

Цель одна — выиграть финал. Сейчас на пути к нему у красноярцев стоят наши «динамовцы».