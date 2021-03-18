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Спорт

Будет битва. Почему хоккейному «Динамо-Алтай» как никогда нужна поддержка болельщиков

20 марта в Барнауле стартует серия полуфильных игр плей-офф Кубка Федерации по хоккею. «Динамо-Алтай» выходит на нее формально фаворитом — наша команда стала победителем регулярного первенства. Но «Красноярские рыси» совсем не так просты — соперники провернули кое-какую «авантюру» и едут к нам с единственной целью победить.

Как открывали дворец спорта "Титов-Арена"
Как открывали дворец спорта "Титов-Арена"
Дмитрий Лямзин
1 Что произошло с «Красноярскими рысями»?

Хоккейная команда из Красноярска в первенстве ВХЛ никогда не смотрелась «мальчиками для битья», но и лидером тоже не была — в общем, крепкий середняк.

В нынешнем сезоне «Рыси» давали жару многим фаворитам, но в итоге оказались на пятом месте из шести команд. Серию плей-офф команда начала по сути новым составом.

Первый домашний матч &quot;Динамо-Алтай&quot; в 2021 году.
Первый домашний матч «Динамо-Алтай» в 2021 году.
Дмитрий Лямзин

Дело в том, что в Красноярске выстроена целая система клубного хоккея — Есть «Сокол», который выступает в чемпионате ВХЛ, есть «Красноярские Рыси», обосновавшиеся рангом ниже. «Сокол» в ВХЛ-А в стадию плей-офф не попал, но клубное руководство решило, что кубковый трофей все же нужен и заявило в состав «Рысей» сразу 15 игроков своей первой команды.

Цель одна — выиграть финал. Сейчас на пути к нему у красноярцев стоят наши «динамовцы».

2 Чем ответит наша команда?

Усиленная красноярская команда на стадии четвертьфинала расправились с «Челнами». После завершении серии один из тренеров татарстанской команды по этому поводу сказал: «Мы играли не с «Рысями», мы играли с «Соколом». И, пожалуй, это правда.

Теперь противостоять игрокам подэлитного хоккейного дивизиона страны предстоит «Динамо-Алтай».

Первый домашний матч &quot;Динамо-Алтай&quot; в 2021 году.
Первый домашний матч «Динамо-Алтай» в 2021 году.
Дмитрий Лямзин

Пойти по пути соперников и заявить «пачку» игроков, у нас такой возможности нет. Единственное, чем может воспользоваться наш клуб — это договор о сотрудничестве с «Металлургом» из Новокузнецка, который периодически спускает нам своих подопечных.

Но сейчас у новокузнечан тоже не легкий период — они «рубятся» в плей-офф ВХЛ-А и мастеровитые игроки им самим нужны. Но подмога все же будет. По словам директора ХК «Динамо-Алтай» Руслана Чайкина, еще в начале недели в Барнаул приехал молодой нападающий Антон Васильев.

Сейчас ведутся переговоры о приезде на полуфинал Сергея Барбашева, который уже помогал «Динамо-Алтай» в сложных матчах регулярного первенства. Но пока это под вопросом.

Как открывали дворец спорта &quot;Титов-Арена&quot;
Как открывали дворец спорта «Титов-Арена»
Дмитрий Лямзин
3 Какая атмосфера в команде?

Никаких упаднических настроений в команде нет — это точно. Напротив, приезд столь серьезного соперника динамовцев даже подстегнул. Теперь у них есть возможность показать свой класс и проверить силы против действительно сильной команды.

И поддержка зрителей здесь особенно важна.

4 Что ждет болельщиков?

Первые две игры пройдут 20 и 21 марта в Титов-Арене. Начало игр в 17.00. Все эти дни в главной ледовой площадке будет организован match day — развлекательный перфоманс для зрителей, прибывающих заранее.

Как открывали дворец спорта &quot;Титов-Арена&quot;
Как открывали дворец спорта «Титов-Арена»
Дмитрий Лямзин

20 марта в фойе всех болельщиков ожидает бармен-шоу, а 21 марта выступление кавер-группы «Скайф».

Билеты на игры можно приобрести в кассах Дворца и на сайте ХК «Динамо-Алтай». Учитывая, что коронавирус еще полностью не отступил заполняемость арены будет ограничено 75% или 3,4 тыс человек.

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