Почему Кубок мира по гребле в Барнауле может стать главным спортивным событием всей страны

17 декабря прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) поставил точку в спорте двух антидопинговых агентств — всемирного и российского. Решение оказалось таковым: на два года наши спортсмены все-таки остались без триколора и крупных международных стартов дома. Что теперь будет с этапом Кубка мира по гребле, который должен пройти в Барнауле через пять месяцев, и сможем ли мы в условиях санкций полноценно его провести, читайте в разборе altapress.ru.

Из-за чего произошел конфликт

Разборки между Российским и Всемирным антидопинговыми агентствами — история давняя. Главная претензия — якобы нечистоплотность нашей организации и постоянные махинации с результатами тестирования.

В 2019 году WADA пошло во-банк и закрыла для спортсменов из России двери крупных международных соревнованиях. Выступать атлеты могли только под нейтральным флагом, предварительно пройдя круги ада, доказывая свою «чистоту».

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

РУСАДА с таким решением не согласилось и пошло в суд. Из-за ковида и долгих разбирательств рассмотрение дела затянулось. И вот, в середине декабря 2020 года спортивное сообщество услышало окончательный вердикт: запрет на национальный флаг и гимн страны на международных соревнованиях продлится до 16 декабря 2022 года.

Все это время Россия не может принимать крупные старты. Точка.

Что будет с Кубком мира по гребле

Надо сказать, что решение CAS оказалось компромиссным: в любом случае два года санкций лучше, чем четыре. Но последствия уже есть.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

В календаре соревнований мирового уровня на 2021 год, которые планировались в России, изначально стояло шесть международных турниров. Среди них четыре мировых чемпионата. О них уже можно смело забыть.

Осталось два события — Европейский олимпийский квалификационный турнир по настольному теннису в Москве и Всемирные олимпийские квалификационные соревнования по гребле на байдарках и каноэ в городе Барнауле, совмещенные со вторым этапом Кубка мира. На этом все.

Международная федерация каноэ организаторов успокоила: санкции хоть и есть, но на наши соревнования они не распространяются.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

Что будет с отбором на Олимпиаду

Так уж получилось, что из-за пандемии коронавируса, летнюю Олимпиаду перенесли на год. Статус барнаульского этапа Кубка мира сразу вырос, получив право разыграть шесть лицензий в Токио, став отборочными на главные старты четырехлетия.

Юрий Шамков, председатель Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ, объясняет: квалификация на Олимпиаду и этап Кубка мира — по сути, два разных соревнования. Квалификация проходит в течение одного дня, Кубок мира — в оставшиеся три.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

Какие до этого были проблемы

Мало кто знает, но это уже второй за прошедший год раз, когда Барнаул мог оказаться без этапа Кубка мира. Первую попытку лишить Алтай крупных соревнований предприняла Дания.

В 2021 году эта европейская страна собиралась с размахом отметить 100-летие гребли, пригласив на свой чемпионат мира спортсменов из сотни стран. Но соревнование назначили на сентябрь — сразу после Олимпиады.

Этим решением датчане оказались, мягко говоря, недовольны. Их понять можно: после главных стартов четырехлетия (в данном конкретном случае уже пятилетия) у спортсменов главным желанием будет отдохнуть, а не продолжать сезон.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

Это значит, что праздник гребли в Копенгагене может оказаться не таким грандиозным. Дания решила сделать ход конем и перенести свой чемпионат мира на май 2021 года, отодвинув тем самым наш этап кубка на задворки спортивной истории. Не тут-то было. Барнаул свое право отстоял.

Теперь вот CAS подкинул проблем. Но Юрий Шамков уверен: этап Кубка мира в любом случае состоится. На сегодняшний день никаких новых вводный по нашим соревнованиям нет.

Что сделано на объекте

Пока политики от спорта вершат судьбы, в сибирской глубинке продолжают строить гребной объект мирового уровня, по-другому и не скажешь.

В 2020 году здесь развернулись грандиозные работы, и теперь есть обводной канал, просторная парковка, обновленная дорога и спуски к воде, на противоположном берегу, где будут размещаться зрители, осенью появились трибуны на 3 тыс. посадочных мест.

Весной предстоит провести косметический ремонт спортивной базы и озеленить территорию — но это уже мелочи.

Если с этапом Кубка мира все пройдет гладко, Алтайский край может смело претендовать на проведение других международных стартов. Только чемпионат мира по гребле на лодках-драконах собирает до трех тысяч спортсменов.

Проведение всероссийских соревнований в Барнауле — это фактически решенное дело.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

Какие еще есть преимущества

Обустройство гребного канала к этапу Кубка мира теперь уже не основная головная боль. Еще пару месяцев назад не было конкретного понимания, где взять 400 лодок для мировой элиты.

Если покупать новые, то на какие деньги, брать в аренду — тоже не самый простой вариант. Выход был найдет: Фонд поддержки олимпийцев, в попечительском совете которого состоят известные предприниматели и меценаты страны, в канун Нового года выделил средства на покупку 300 новых лодок, которые должны прибыть в Барнаул уже к апрелю.

Таким образом, наисложнейший вопрос с инвентарем к этапу Кубка мира будет закрыт.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

Наличия достаточного количества высококлассных лодок — вопрос принципиально важный. Имея в наличие такой инвентарь, можно смело претендовать на проведение национальных сборов и международных соревнований. Так малоизвестный сибирский Барнаул на мировой карте гребли станет точно заметнее.