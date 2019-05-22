Почему в Барнауле могут надолго закрыть единственную ледовую арену

22 мая состоится заседание по иску прокуратуры к собственникам ледового дворца «Карандин-Арена» в Барнауле. Ведомство добивается устранения нарушений пожарной безопасности. Руководство объекта заявляет, что все проблемы решены, но при этом не исключает, что ледовая арена сегодня может и не открыться. Разбираемся, почему такое возможно.

Что произошло в «Карандин-Арене»?

Как стало известно altapress.ru, претензии МЧС и прокуратуры касались 21 нарушения, подавляющая часть из которых носили так называемый режимный характер и были связаны скорее с организацией работы самого объекта, а не с его безопасностью. Например, в надлежащих местах отсутствовали специальные таблички.

Но при этом было и достаточно существенные замечания. Например, оказалось, что в «Карандин-Арене» не хватало датчиков пожарной сигнализации, некорректно работала система дымоотведения в офисной части здания.

«Карандин-Арена» в Барнауле Анна Зайкова

Дело по этим нарушениям поступило в суд еще 5 апреля. Предыдущее заседание, назначенное на 6 мая, не состоялось. С 15 мая в качестве обеспечительной меры по иску здание было закрыто. Соответствующие документы представители прокуратуры вручили руководству «Карандин-Арены».

Устранили ли пожарные нарушения?

По словам Максима Ничаева, исполнительного директора «Карандин-Арены», предписания МЧС и прокуратуры на объекте устранены. Чтобы это подтвердить, здесь была проведена проверка «Испытательной пожарной лаборатории». Ее инициировало руководство спорткомплекса. Выводы ИПЛ будут известны 22 мая во второй половине дня.

Почему «Карандин-Арену» могут быстро не открыть?

Следующее слушание по делу «Карандин-Арены» пройдет как раз в этот день. Главным доказательством того, что объект безопасен, станут полученные результаты проверки. Если суд примет их к сведению, то, скорее всего, объект заработает.

«Карандин-Арена» в Барнауле Анна Зайкова

Однако имеется и другой сценарий развития событий. Возможно, что на арене будет проведена судебная экспертиза, которую совместно проведут сотрудники МЧС и прокуратуры. Такая процедура может занять от пары недель до месяца. Все это время спорткомплекс будет опечатан. Открыть его смогут только после повторного заседания суда.

Где будут тренироваться хоккеисты?

На тот момент, когда закрыли «Карандин-Арену», тренировки основной команды и детской школы ХК «Алтай» уже не проводились. Так что пока хоккеисты ничего не теряют. У них — отпуска до начала июля.

Как сообщил altapress.ru Максим Ничаев, май для «Карандин Арена» традиционно был «глухим» месяцем — соревнования и тренировки здесь не проводились. Ледовые площадки растапливались.

«Карандин-Арена» в Барнауле Анна Зайкова

Сейчас эта участь коснулась лишь маленькой ледовой арены, на которой тренировались дети и проводились массовые катания. Судьбу большой арены, где играла главная хоккейная команда, решат по итогам суда.