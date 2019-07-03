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Спорт

Почти 300 российских спортсменов подозреваются в употреблении допинга

WADA подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил на основе данных московской лаборатории, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В лаборатории
В лаборатории
Надежда Будрина

Пресс-служба агентства заявила об этом на основании проверки первой группы данных Московской антидопинговой лаборатории, пишет sport-express.ru.

На данный момент из 578 допинг-проб проанализированы 150 образцов, принадлежащие 43 спортсменам. По итогам проверки составлены пакеты доказательств нарушений антидопинговых правил, отметили во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА), пишет bfm.ru.

Данные пакеты отправлены в международные федерации, которые проверят их и вынесут решение по поводу нарушений антидопинговых правил.

Предполагается, что к концу года все приоритетные дела будут расследованы ВАДА.

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