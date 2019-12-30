«Поддержку мы очень ценим»: Андрей Гречин рассказал, как на Алтае проходят крупные соревнования по плаванию

В канун Нового года Барнаул традиционно принимает «Кубок Андрея Гречина». Призер олимпийских игр проводит соревнования в четвертый раз подряд. Неизменно они собирают сильнейших юных спортсменов не только Алтайского края, но и соседних регионов. Впечатлениями от прошедшего «Кубка» поделился сам Андрей Гречин.

— Количество участников «Кубка Андрея Гречина» ежегодно увеличивается. Этот год не стал исключением?

— Если честно, мы не ожидали, что число участников в нынешнем году превысит 600 человек. Это очень хороший показатель, который демонстрирует, что плавание в Сибири пользуется популярностью.

Спортсмены состязались в восьми возрастных категориях — от 2012 года рождения до 2005 и старше. Уровень подготовки атлетов — от юношеского разряда до мастера спорта международного класса.

— География участников тоже расширяется?

— В нынешнем году к нам впервые приехали пловцы из Кемеровской области. Теперь «Кубок Андрея Гречина» представлен тремя регионами — Алтайский край, Республика Алтай и Кузбасс.

«Кубок Андрея Гречина». Фото предоставлено компанией «Ренессанс Косметик».

— Ваш турнир посещают звездные гости — призеры и победители мировых первенств. Это уже стало традицией?

— Юным пловцам важно непосредственное общение с известными спортсменами. Даже одно рукопожатие с чемпионом мира может вдохновить ребенка на успех и мы это понимаем. В нынешнем году в Барнаул приезжали шестикратный чемпион мира и 14-кратный чемпион Европы Юрий Прилуков и действующий обладатель рекорда планеты Олег Тихобаев.

Лично для меня «Кубок» важен больше как социальный проект. Мы его проводим не ради себя или зарабатывания денег. Это больше для детей.

— Сейчас много говорят об участии бизнеса с спортивной жизни края. Вам помогают?

— Безусловно. С первого года проведения «Кубка Андрея Гречина» главным спонсором соревнований выступает «Ренессанс Косметик». Компания традиционно дарит подарки участникам и помогает в организации турнира. Мы эту поддержку очень ценим и рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

— В следующем году «Кубок Андрея Гречина» будет отмечать первый 5-летний юбилей. Уже думали, как сделать его незабываемым?

— Нам всегда есть к чему стремиться. Будем стараться вывести соревнования на новый уровень с точки зрения организации, расширим географию участников. Уверен, что совместными усилиями у нас все получится.