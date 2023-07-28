Подруга Исинбаевой прокомментировала ее эмиграцию в Испанию

Российская прыгунья в высоту, вице-чемпионка мира Марина Купцова призвала не обвинять чемпионку Олимпийских игр Исинбаеву в эмиграции, пишет «Спорт-Экспресс».

По словам близкой подруги Елены, историю вокруг титулованной прыгуньи с шестом раскачивают иностранные СМИ. Также спортсменка заметила — обвинять Исинбаеву в том, что она уехала за рубеж— нелепо. Так как спортсмены такого ранга очень часто выезжали за границу.

Когда Исинбаева приносила медали в копилку страны, то была гордость, указывает Газета.Ru.

Ранее чемпионка мира по легкой атлетике и Собчак прокомментировали скандал с Еленой Исинбаевой. В России продолжается "охота на ведьм", и нет недостатка составляющих "списков предателей", уверена Ксения Собчак.

Что произошло

Исинбаева сделала неожиданное заявление запрещенной в России соцсети на испанском языке и продублировала его на русском во ВКонтакте.

Исинбаева в соцсетях назвала себя «человеком мира». По ее словам, воинские звания, о которых говорят, носят номинальный характер. Титулованная спортсменка заявила, что она никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. И никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии.

В июне МОК инициировал расследование в отношении Исинбаевой на предмет ее причастности к ВС России. Однако никаких доказательств ее военной деятельности не обнаружили.

Испанские СМИ сообщили, что Исинбаева окончательно переехала на остров Тенерифе. Спортсменка не стала отрицать информацию о своем переезде из России в Испанию.

За заслуги

Заслуженный мастер спорта России Елена Исинбаева награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Почета. Вручали — Дмитрий Медведев и Владимир Путин.

Елена Исинбаева была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 и 2018 годов. В 2015 году Исинбаева получила воинское звание майора.

Обладательница 28 мировых рекордов.