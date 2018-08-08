«Положение очень тяжелое»: спортсмены экстренно съезжают из опечатанного Дворца спорта

8 августа по решению Железнодорожного суда Барнаула закрыли Дворец зрелищ и спорта. Спортивные секции, базирующиеся в нем, узнали об этом за день до случившегося. Как рассказали в ХК «Алтай», на подготовке хоккеистов к сезону закрытие площадки не отразилось: клуб продолжил тренировки на « Карандин арене » на улице Жасминной. А вот ситуация с детской спортшколой и местным клубом айкидо оказалась сложнее.

СШОР по хоккею "Алтай" оказалась на улице после закрытия Дворца спорта

Как сообщил Дмитрий Чекалин, директор хоккейного клуба «Алтай», команда провела во Дворце зрелищ и спорта всего две тренировки, так как лед здесь залили только 6 августа. До этого момента подготовка шла на базе «Карандин арены». Здесь клуб продолжит кататься, пока не откроется Дворец.

Новый сезон у ХК «Алтай» стартует 15−16 сентября двумя домашними матчами. В клубе рассчитывают, что к этому времени все проблемы с опечатанной ледовой ареной будут решены. Когда спортивный объект вновь начнет функционировать, управляющие своим арендаторам не сообщили.

Что будет со школой?

По словам Павла Еремеева, директора СШОР по хоккею «Алтай», «Карандин арена», «приютившая» профессиональных хоккеистов, в настоящий момент не в состоянии полностью принять и детскую школу. Для размещения всей амуниции, вещей и оборудования здесь нужны дополнительные помещения. 8 августа скарб школы оказался просто на улице.

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Павел Еремеев ,

директор СШОР по хоккею «Алтай»:

Мы благодарны руководству «Карандин арены». Нам выделили склад, чтобы разместить имущество школы, но этого недостаточно. Нам необходимы раздевалки, где можно хранить спортивную амуницию. Баул с хоккейной формой весит по 10−20 кг, каждый раз возить его на тренировку детям будет сложно.

На сегодняшний день в СШОР занимаются дети нескольких возрастных групп, в общей сложности их около 550. Смогут ли все воспитанники «Алтая» тренироваться на «Карандин арене», неизвестно. Дело в том, что на этой ледовой площадке базируется своя школа. Поэтому времени для тренировок может всем не хватить.

Павел Еремеев,

директор СШОР по хоккею «Алтай»:

Мы опасаемся, что с закрытием Дворца спорта у нас начнется отток воспитанников. У некоторых родителей просто нет возможности возить детей на «Карандин арену». Прямые автобусы к спортобъекту не ходят. Отпускать ребят, особенно маленьких, идти пешком с Павловского тракта, никто не будет.

Соревновательный период у воспитанников СШОР «Алтай», как и у профессионалов, начинается в середине сентября. В первенство России уже заявлены все возрастные группы школы.

Куда пойдут айкидошники?

В отличие от хоккеистов, которые сумели вовремя съехать из опечатанного Дворца спорта, у центра айкидо «Сингитай» такой возможности не было. Руководство 8 августа просто поставили перед фактом: все закрыто.

Елена Петрова,

директор центра айкидо «Сингитай»:

Нас никто не предупредил, что ситуация может вот так измениться. Мы заплатили арендную плату за август. А теперь вынуждены экстренно искать новое помещение.

Вывозить свои вещи руководство секции планирует не раньше следующей недели, когда найдут новое место. Для того, чтобы проникнуть в опечатанный Дворец спорта, спортсменам придется вызывать судебных приставов. Пройти внутрь без их ведома уже нельзя.