«Попадает в жернова»: в российском фигурном катании обсуждают очередной громкий уход

«Плющенко — известный спортсмен. Какой тренер — жизнь нам еще не показала. Наверное, и Плющенко себя ищет на новом поприще. Все мы когда-то заканчиваем спорт», — сообщила Роднина.

Ранее от тренера Этери Тутберидзе ушли Юлия Липницкая, завершившая карьеру, и Евгения Медведева, переехавшая в Канаду.

«Это не вторая и не третья фигуристка, а это уже процесс конвейера: кто-то приходит, кто-то уходит. Любой человек, который приходит в группу Тутберидзе, понимает, что он попадает в жернова. Не всякий готов их выдержать», — сказала прославленная олимпийская чемпионка.

Напомним, Александра Трусова является одним из лидеров российского фигурного катания. Она — бронзовая медалистка чемпионата Европы 2020 года.