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Спорт

«Попадает в жернова»: в российском фигурном катании обсуждают очередной громкий уход

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала уход молодой фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко, передает Газета.ru.

Александра Трусова
Александра Трусова
www.instagram.com/sashatrusova_team/

«Плющенко — известный спортсмен. Какой тренер — жизнь нам еще не показала. Наверное, и Плющенко себя ищет на новом поприще. Все мы когда-то заканчиваем спорт», — сообщила Роднина.

Ранее от тренера Этери Тутберидзе ушли Юлия Липницкая, завершившая карьеру, и Евгения Медведева, переехавшая в Канаду.

«Это не вторая и не третья фигуристка, а это уже процесс конвейера: кто-то приходит, кто-то уходит. Любой человек, который приходит в группу Тутберидзе, понимает, что он попадает в жернова. Не всякий готов их выдержать», — сказала прославленная олимпийская чемпионка.

Напомним, Александра Трусова является одним из лидеров российского фигурного катания. Она — бронзовая медалистка чемпионата Европы 2020 года.

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