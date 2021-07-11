После отставки Черчесова на SuperJob выставили вакансию главного тренера сборной России

В пояснении от работодателя указано, что главный тренер должен добиться выхода сборной России на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катар. Для этого ему придется управлять дружеским коллективом из 25 футболистов.

Также соискатель должен иметь опыт руководства футбольными сборными как минимум 3 года, Он должен уметь отлично мотивировать команду и владеть профессиональными навыками работы в кризисных смиуациях.



Основная обязанность сотрудника — организовать поездку команды в Катар в ноябре-декабре 2022 года сроком на три, а в идеале — на четыре недели. Сотруднику обещают работу в дружном коллективе амбициозных профессионалов.



Работодатель обещает высококонкурентную заработную плату. График работы — гибкий. Испытательный срок составит три месяца.

Станислав Черчесов был уволен с поста главного тренера сборной России в пятницу, 9 июля. Поводом для отставки послужил не столько провальный результат команды на ЕВРО-2020 (последнее место в группе), сколько удручающее качество игры нашей команды.

На фоне топовых сборных россияне выглядели тихоходами из прошлого века.

После успешного выступления сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира 2018 года РФС поднял Станиславу Черчесову зарплату до 2,5 млн евро в год (около 17 млн рублей в месяц).

Однако после провала на ЕВРО-2020 контракт с тренером сборной России был расторгнут досрочно.