Потянулся к облакам. Барнаулец планирует покорить пик Коммунизма

Альпинист из Барнаула Алексей Усатых планирует подняться в составе группы на пик Коммунизма — самую высокую вершину бывшего Советского Союза, находящуюся на Памире. О его планах сообщает «МК на Алтае».

В составе группы 13 человек из России и Кыргызстана. Алексей Усатых имеет большой опыт восхождения на высоту более 7 тыс. метров, указано на сайте проекта. Команда альпинистов уже вылетела из Душанбе в базовый лагерь на Поляну Москвина (вероятно, вертолетом — так это обычно и делается).

У участников экспедиции есть спутниковая связь.

Участники проекта «Снежный барс» планируют взобраться на самые высочайшие пики СНГ. Они уже покорили четыре вершины — пики Ленина, Победы, Корженевской и Хан-Тенгри.

А теперь впереди — пик Коммунизма, который находится в Таджикистане. Кстати, нынешнее его название — пик Исмаила Сомони. А вот перед тем, как стать пиком коммунизма, он назывался пиком Сталина.

Одной из целей этой экспедиции называют подготовку команды к зимнему восхождению на более высокую вершину К-2 (8611 метров) в 2021 году.