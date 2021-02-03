Появится ли в Барнауле новый легкоатлетический манеж для «новых Шубенковых»

Вопрос строительства полноценного легкоатлетического манежа для проведения соревнований и тренировок на прошлой неделе обсуждался в Барнауле с участием министра спорта России Олега Матыцина. На вопрос журналистов, появится ли такой объект для «новых Шубенковых», чиновник пошутил, что и ныне действующий барнаульский спортсмен еще порадует своими выступлениями.

Олег Матыцин,

министр спорта России:

Мы сегодня в течение дня с губернатором Виктором Томенко обсуждали вопросы строительства не только манежа, но и в принципе развитие спортивной инфраструктуры края. Правительство страны утвердило стратегию развития спорта до 2030 года. И нам хотелось, чтобы власти региона, выходя с инициативой о создании новых объектов, учитывали общий план спортивной инфраструктуры. Чтобы на федеральном уровне мы видели всю карту оснащения площадками по тем или иным видам.

Чиновник отметил, что в отношении барнаульского манежа очень важна позиция Всероссийской федерации легкой атлетики, в качестве экспертного сообщества.

Жители Барнаула просят губернатора сохранить легкую атлетику в манеже пресс-служба «Динамо-Барнаул»

Также, по словам Олега Матыцина, надо понимать ту аудиторию, для которой такой объект будет создаваться.

Олег Матыцин,

министр спорта России:

Если этот пазл сложится, министерство спорта сделает все возможное, чтобы проект был реализован. Здесь вопрос экономики фактически второстепенен. Во главе угла надо ставить стратегию и понимание того, кто в этот манеж придет, как он будет эксплуатироваться.

Почему подняли этот вопрос

О необходимости строительства легкоатлетического манежа говорят не меньше пяти лет. В свое время министерство спорта даже заявляло, что имеет проект подобного объекта стоимостью 1,3 млрд рублей.

Возводить его планировали на стадионе Лабиринт, где теперь решено строить ФОК.

Но затем из-за нехватки финансирования идея сникла. Вернулись к ней в 2019 году, когда разразился скандал с манежем «политеха».

Манеж АлтГТУ. altapress.ru

Тогда технический университет решил демонтировать легкоатлетические виражи, оставив лишь дорожки по 100 метров, постелив при этом покрытие для занятий игровыми видами спорта.

Отстоять легкоатлетический профиль объекта удалось, но соревнования краевого уровня здесь все равно не проводят. Занимаются в манеже в основном любители.