Познер считает заслуженным негативное отношение к российским спортсменам на Играх

Отношение к российским спортсменам со стороны общественности на Олимпийских играх в Токио было заслуженным из-за допинговых скандалов, заявил телеканалу « Матч-ТВ » телеведущий Владимир Познер.

«Я разговаривал со многими людьми, которые имеют отношение к спорту в нашей стране, и они все признаются, что допинг применялся, причем широко. Когда это было обнаружено — мы это отрицали, мы врали, обманывали. Ну и что вы хотите? Чтобы все считали, что нам вообще надо запретить участвовать в Олимпийских играх? Было и такое мнение, но нам, хоть и не под своим флагом, не со своим гимном, но все-таки разрешили. Есть немало людей, которые считают, что это неправильно, что пошли на совершенно ненужные уступки, что наказать нужно было строже», — заметил журналист.

Люди, имевшие отношение к распространению допинга и знавшие о его существовании, были «недостаточно, непублично» и «непонятно как наказаны», считает Познер.

Подводя итоги Олимпийских игр, он выразил надежду на то, что Россия извлекла урок из прошлых ошибок.

На Олимпиаде в Токио ряд спортсменов из других стран негативно отреагировали на медали российских спортсменов, напомнив о допинговых скандалах с участием представителей России, пишет bfm.ru. Кроме того, большой резонанс вызвало судейство в художественной гимнастике.

Сборная России завоевала 71 награду на летних Олимпийских играх в Токио и заняла пятое место в медальном зачете.