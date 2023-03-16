Позолотили шайбу. Как простые сельские ребята сделали то, чего до них никто на Алтае не мог

Детская хоккейная команда из Бочкарей в феврале выиграла всероссийский турнир «Золотая шайба», став лучшей среди всех сельских коллективов страны по своему возрасту. До них никому из алтайских сел этот престижный титул, учрежденный много лет назад прославленным тренером Анатолием Тарасовым, не покорялся. Как бочкаревские ребята и одна девушка прошли через жернова хоккейного рубилова и вернулись домой победителями, читайте в материале altapress.ru.

Что такое «Золотая шайба»

История «Золотой шайбы» уходит корнями в советское прошлое. Турнир среди дворовых команд еще в 60-е годы прошлого века предложил создать Анатолий Тарасов, пожалуй, самый титулованный хоккейный тренер времен СССР. Он же сам долго курировал эти соревнования.

«Золотой шайбой» в свое время козыряли многие знаменитые хоккеисты, среди которых — Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк, Владимир Мышкин и другие.

Самый престижный в детском хоккее титул, сравнимый с победой в Кубке Гагарина, как и в прошлом, разыгрывают по трем возрастам, отдельно среди городских и сельских спортсменов.

Хоккей в Бочкарях. Дмитрий Лямзин

Как правило, отбор начинается на уровне региона, победитель отправляется в финальный этап, где встречаются 16 сильнейших со всей страны.

Позолотить шайбу Бочкари пытались и раньше, но становились сначала восьмыми, потом — пятыми. Местный тренер Александр Сысоев и на этот раз особых иллюзий не питал, в уме прикинув: войдем в четверку сильнейших — уже хорошо.

Как формировался состав

Свой золотой состав тренер начал собирать задолго до того, как Бочкари стали спортивной Меккой. Не было в то время в селе ни круглогодичной ледовой арены, ни собственной хоккейной «религии». Детей на тренировки со всей округи организованно никто не свозил.

В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru.

Когда-то сам Александр Сысоев работал детским тренером в маленьком поселке Мирный Зонального района, с тех лет в его копилке четыре чемпионства края. В 2016 году его пригласили в Бочкари.

Первую группу ребят Сысоев формировал преимущественноиз местных ребят. Но детей, желающих заниматься хоккеем, в селе не хватало, поэтому начали зазывать по округе всех тех, кто готов был приезжать самостоятельно.

Александр Сысоев,

тренер по хоккею из Бочкарей:

Из Верх-Марушки мужчина начал возить на тренировки сына. Сомнения у него были, вроде, как не догонит мальчик остальных по уровню катания. А я сразу увидел: парень упертый, старательный. Поэтому отцу каждый раз говорил: «Вы только не бросайте!». Сейчас Руслан в первой пятерке играет. Был неплохой мальчик из села Хомутино, но его папа сразу сказал, что тратить каждый день время на поездку за 100 км ради хоккея он не собирается.

Хоккей в Бочкарях. Дмитрий Лямзин

Два года назад группу парней украсила хрупкая Даша Домникова, занимавшаяся фигурным катанием. Когда из Бочкарей уехала тренер, а замену не нашли, ее секцию закрыли. Но покидать лед Дашенька не пожелала и решила перейти в хоккей. Мама была в шоке.

«Она до сих пор считает, что хоккей — не женский вид спорта, но я это слушать не хотела и настояла на своем. В команде меня приняли хорошо, как свою», — рассказывает Даша.

В 2022 году в коллектив влился Андрей Корсун. Он, можно сказать, «легионер» — прошел школу «Алтая». Родители 14-летнего парня живут в Белокурихе, а он самостоятельно в Бочкарях — учится в школе, играет в хоккей и грезит профессиональной карьерой.

Хоккей в Бочкарях. Дмитрий Лямзин

Сейчас у Александра Сысоева 12 воспитанников 2008—2009 годов рождения — возраст не простой, переходный. Как рассказывает тренер, в 13−14 лет парни начинают проявлять характер, могут даже огрызнуться. Кто-то и с хоккеем завязывает, выбирая первую любовь. У Сысоева в этом плане все строго: ушел — потом вернуться будет сложно.

Как проходил отбор

Чтобы поехать на финальный этап, Бочкарям впервые за несколько лет пришлось пройти региональный отбор. В начале 2010-х это было нормой — сельские команды съезжались в одном месте и выявляли сильнейшего.

Но со временем детский хоккей в районах сходил на нет, амбиции затухали, о «Золотой шайбе» в и без того бедных селах никто не помышлял. На местах не было ни условий, ни тренеров, ни спортивных секций. Бочкари ездили на финал турнира по заявительному принципу.

В Бочкарях. Анна Зайкова , altapress.ru.

В 2023 году впервые на отбор собрались пять детских коллективов: помимо бочкаревцев, приехали хоккеисты из Хабаров, Благовещенки, Советского и Камня-на-Оби как малого города с численностью жителей меньше 50 тыс. человек.

Бочкари ожидаемо оказались на голову выше, забросив соперникам 58 шайб и не пропустив ни одной.

Чем запомнился финал

То, что на финальном этапе в Башкирии легкой прогулки не будет, тренер команды прекрасно понимал.

Хоккей в Бочкарях. Дмитрий Лямзин

В хоккейный город Салават приехали настоящие «сливки» — в фаворитах те, кто имеет возможность тренироваться на круглогодичных площадках. Команда «Дубрава» из Самарской области ради этого, например, три раза в неделю ездит за 30 км от дома.

Групповой этап Бочкари прошли гладко — нервы пощекотала только команда «Восток» из Приморья, итоговый счет с которой оказался 4:2.

В плей-офф все по-другому: если хоть раз оступился — удачи не видать. С Бочкарями в предыдущие годы такое уже было.

И в этот раз выход в финал у Бочкарей мог вообще не состояться — почти весь полуфинальный матч с клубом «Старица» из Тверской области алтайские ребята проигрывали 0:2 и лишь в концовке смогли вырвать победу. Сам же финал тренер Сысоев характеризует как «нечто».

Хоккей в Бочкарях. Дмитрий Лямзин

У Бочкарей с командой «Коркино» свои счеты — в прошлом году тут же, в Салавате, челябинцы вырвали победу у наших за считанные минуты.

Александр Сысоев,

тренер по хоккею из Бочкарей:

В этот раз мы долго проигрывали 0:1. У нас были свои моменты, но не получалось забить. В третьем периоде перешли на две «пятерки» — и сразу гол. Победный забили за четыре минуты до финального свистка. Для меня они тянулись, как годы.

В холле бочкаревской арены вот уже месяц красуется кубок «Золотой шайбы», красивый и увесистый. Его официально называют «Богатырским». Вернуть в Москву переходящий трофей все же придется, а вот титул самых сильных сельских хоккеистов у Бочкарей теперь останется навсегда.