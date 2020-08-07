Правда ли, что на Алтае вот-вот могут открыть фитнес-клубы для всех желающих

Алтайский Роспотребназдор на днях отправил документы в свою федеральную структуру об эпидситуации в регионе. Специалисты в Москве должны решить, можно ли вводить в крае второй этап снятия ограничений по коронавирусу. Этого решения с содроганием накаченных сердец ждет вся фитнес-индустрия. Есть вероятность, что дадут разрешение на работу, но с некоторыми оговорками. 6 августа на совещании в минспорте руководители клубов нынешнее свое состояние охарактеризовали двумя словами: «Хоть сдохни».

Городской турнир по пляжному фитнесу и фитнес-бикини. 29 июня 2019 год

Правда ли , что индустрии совсем плохо

Алтайская фитнес-индустрия — это, пожалуй, последняя внушительная отрасль услуг, которую коронавирус до сих пор держит на замке. Клубы от мало до велика закрыты, денег на арендную плату и коммунальные нет, несчастные работники, оказавшиеся заложниками ситуации, больше трех месяцев сидят без зарплаты.

«Вы не представляете, мне каждый день звонят наши тренеры и спрашивают: „Ну когда же мы откроемся?“ А мне им нечего ответить. Молодые люди остались без денег, а ведь у них есть семьи, кредиты, которые надо оплачивать, они теперь серьезно попали», — с надрывом в голосе говорит Вера Савина, управляющая фитнес-центром «Аврора».

Крупно попали и сами фитнес-центры. Директор по продажам той же «Авроры» рассказала: люди, купившие абонементы, требуют деньги назад, а юридического обоснования, чтобы отсрочить эти выплаты в связи с форс-мажорными обстоятельствами, нет.

Тренажерный зал СС0

Есть удачный опыт: в Москве, где отрасль сидела на карантине меньше, чем в Барнауле, разработали специальные протоколы, предусматривающие отсрочки.

«Нам хотя бы 90 дней дали — было бы легче», — объясняет представительница «Авроры».

Суммы на возврат по алтайским фитнес-центрам уже исчисляются миллионами рублей.

Правда ли , что занятия в помещениях разрешат

Фитнес-индустрия во всей этой ковидной кутерьме оказалась самой невезучей. Мало того, что дольше всех не работает, так еще и открываться должна в последнюю очередь.

Запуск тренажерных залов и фитнес-центров, по идее, должен происходить только на третьем этапе снятия ограничения. Для справки: мы сейчас только на первом. Еще пару недель назад заболеваемость COVID-19 в Алтайском крае росла устрашающими темпами.

«ОтREформируй» тело в «Магис-Спорт» за 8 месяцев. архив ООО «Магис-Спорт»

Лариса Зубова, представитель местного Роспотребнадзора, объяснила: их ведомство направило данные по эпидемиологической ситуации в регионе в Москву. Там должны решить, можно ли вводить второй этап снятия ограничений или нет.

Как только поступит ответ, за дело возьмется краевой оперативный штаб, заседание которого ожидается уже на днях.

Если власти пойдут навстречу, фитнес-клубы попадут в список предприятий, которым дадут зеленый свет. При самых лучших раскладах распахнуть свои двери они смогут уже на следующей неделе. Но к этому надо еще подготовиться.

Фитнес. Спорт. CC0

Правда ли , что в залы будут ходить по записи

У Роспотребнадзора в этом отношении все строго: если фитнес-центры и заработают, то только с соблюдением жестких правил.

Если по порядку, то, во-первых, все сотрудники в клубах должны будут измерять температуру, причем не только в момент открытия, но и в течение дня. Во-вторых, социальная дистанция. Тренажеры нужно будет установить на расстоянии минимум 1,5 метра друг от друга.

В-третьих, загрузка должны быть не более 25% от максимальной, чтобы на каждого посетителя приходилось минимум 4 кв. метра площади зала. Размеры подсобных помещений, раздевалок и душевых при расчетах учитываться не должны. Для соответствия данным требованиям клубам придется работать только по предварительной записи.

Тренажерный зал. архив magis-sport.ru

В-четвертых, обеззараживание. Санитайзеры с дезинфицирующими препаратами должны быть не только на входе, но в зале. В идеале — у каждого тренажера свой.

О банальном проветривании даже не говорим, это уже привычное дело. Фитнес-клубам придется открывать окна не реже чем через каждые 30 минут.

Правда ли , что такое открытие станет спасением для бизнеса

Евгений Голошубов, основатель сети клубов К2 Sport, на совещании в минспорте был неудержим. Мало того, что громче всех возмущался сложившейся ситуацией, так еще и получил от Роспотребназдора клеймо «коронавирусного нигилиста» за нежелание натягивать маску на нос.

Евгений Голошубов стал призером Чемпионата России по бодибилдингу. Алекс Чепурняк

Свою историю неравной борьбы с коварным вирусом он описал так: «Я потерял все, что заработал за последние 10 лет».

По его мнению, те условия, что предлагает Роспотребнадзор, просто невыполнимые. На закупку санитайзеров в большом количестве нужны немалые деньги, которых нет.

25% загрузки зала — это ничто при условии, что в работать в ноль можно только при загрузке в 70%. «И стоит ли тогда вообще открываться?» — возмутился предприниматель.

И добавил, что его коллеги по фитнес-индустрии в Москве уже все это проходили. Чтобы запустить зал в 2 тыс. кв. метров, им потребовалось 600 тыс. рублей. А где их брать, когда в карманах пусто?

Новый клуб «Сафари» заработает в начале июля! архив сети фитнес-клубов «Сафари»

В разгоревшуюся полемику вмешался управляющий клубами «Сафари» Сергей Зубков: «Тяжелее всего сейчас нам и „Магису“. Реально, хоть сдохни».

Вера Савина из «Авроры» придерживалась, пожалуй, самой сдержанной позиции: как бы не было сложно, запускаться в любом случае надо. Для начала с загрузкой в 25%. Если заболеваемость еще пойдет на спад, планку поднимут до 50%.

Министр спорта края Алексей Перфильев заглянул еще дальше. «К Новому году, дай бог, заработаем на всю мощь», — пообещал чиновник.

Правда ли , что клубы могут открыть , а потом вновь закрыть

Александру Барбашину, развивающему сеть клубов HARDCORE по Сибири, повезло больше остальных. В его барнаульских залах уже есть посетители — это члены сборной Алтайского края по бодибилдингу и бодифитнесу. Залы в Кемерове открылись для всех желающих еще в июне и при соблюдении стандартного набора требований спокойно работают.

Александр Барбашин , барнаульский атлет. Станислава Сазонова

Правда есть одно но. Посещаемость тренажерок нынешним коронавирусным летом где-то на 25−30% ниже, чем в прошлом. Продажа абонементов идет со скрипом.

А еще власти Кемеровской области пошли в наступление и разом прикрыли все фитнес-клубы Новокузнецка, после того как в городе увеличилось число заболевших.

«Так что надо быть готовыми ко всему», — добавил Александр Барбашин.

Правда ли , что детские секции в помещениях останутся закрытыми

Вопрос по детям задала девушка по имени Анна — тренер секции по художественной гимнастике. Ее больше всего беспокоило, будут ли ограничения посещений по возрасту.

Алексей Перфильев ответил, что такие меры не планируются.

Открытый спарринг в фитнес-центре «Сафари». 21 ноября 2011 года. Олег Богданов

Вслед прилетел еще один вопрос, касающийся детей. Кто-то с галерки спросил, могут ли тренеры рассчитывать на бесплатную вакцинацию, ведь они, по сути, такие же педагоги. В минспорте пообещали об этом подумать.