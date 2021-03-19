Прекрасно и ужасно. Как любители лыж штурмовали гору, а потом покоряли сложнейшую трассу на Алтае

В середине марта в Белокурихе-2 прошел фестиваль Belochka Ski Tour. Это соединение двух дисциплин — восхождение на беговых лыжах в Мишину гору и 50-километровый марафон. Погодные условия, как и сам рельеф трассы, оказались далеко не простыми. На финише усталые лыжники падали, плакали от радости и бессилия, признавались в любви. Altapress.ru решил рассказать об уникальном спортивном событии через истории разных людей.

Как родилась идея

Белокурихинская Belochka Ski Tour — детище известного на Алтае лыжника Ивана Крюкова. Когда-то он искал себя в большом спорте, а завязав, взялся за любителей и основал в Барнауле популярную школу Yolochka.

Сейчас в ней есть беговое направление, триатлонное и, конечно, лыжное. Лыжи для физкультурного «многостаночника» Ивана остаются на первом месте.

В 2019 году он штурмовал «Марчалонгу» — самый известный лыжный марафон в Италии. Перед финишем пришлось поднапрячься — каждого, кто решил преодолеть 70-киломеровую дистанцию, ждал в конце затяжной подъем.

Для спортивно-туристического местечка Трентино это вполне буднично. Здесь, среди живописных Доломитовых Альп, буквально через дорогу от трассы «Марчалонга», гордо возвышается знаменитая гора Альпе Чермис.

На нее почти по вертикальному подъему, превозмогая самих себя, забираются сильнейшие лыжники мира, участвующие в финальном этапе многодневки «Тур де Ски».

Насмотревшись на величие и красоту горы, Иван Крюков и решил сделать нечто подобное на Алтае.

От идеи до ее воплощения прошло два года.

Восхождение лыжников в Мишину гору. Легран Гаспарян , http://yolochka.ski/

Белокуриха-2 с Мишиной горой и лыжно-биатлонной трассой «Алтайские горы» подошла как нельзя кстати.

Так все и сложилось: в первый день фестиваля — штурм вершины длиной чуть больше километра, во второй — марафон с раздельным стартом в зависимости от времени прохождения горы.

Кто на это решился

Belochka Ski Tour — старт для крепких любителей, заявляют организаторы. Таких со всей Сибири в Белокуриху съехались 90 человек.

Иван Крюков с высоты своего тренерского опыта отмечает: крепкий любитель — тот, кто регулярно встает на лыжи, систематически тренируясь хотя бы три раза в неделю.

Чтобы пройти, например, АлтайSKIй марафон (50 километров), который тоже считается не из легких, потребуется хотя бы сезон такой подготовки. Для штурма марафона в Белокурихе — как минимум два.

65-летнего новосибирца Геннадия Петрова сложно назвать начинающим. 30 лет своей жизни он отдал лыжам, выступая на различных соревнованиях под флагом общества «Динамо». На пенсии решил не скучать и пошел в зимний триатлон.

Белокурихинский марафон, даже несмотря на опыт и подготовку, дался ему тяжело. После первых 10 километров мужчина остановился, тяжело вздохнул и сказал, что дальше не пойдет — сил нет. После разговора с волонтерами прошел еще один круг — снова остановился. И так четыре раза.

50-километровый марафон на Белокурихе-2. Легран Гаспарян , http://yolochka.ski/

После 40 километров сложнейшей дистанции отступать было некуда. Закончил гонку Геннадий Петров 38-м из 52 участников и лучшим в своей возрастной категории.

Надо сказать, что финишный створ пересекли далеко не все марафонцы — кто-то неудачно падал на крутых спусках, кто-то выходил из гонки, не рассчитав свои силы. Но любительский спорт тем и прекрасен, что в нем каждый делает лишь то, на что способен, и проигравших здесь нет.

В чем были трудности

Переменчивая погода алтайского предгорья начала испытывать лыжников с первого дня. За три часа до старта на Мишиной горе весенних осадков в Белокурихе-2 выпало почти полметра.

Восхождение лыжников в Мишину гору. Легран Гаспарян , http://yolochka.ski/

Ратрак, утюживший склон без остановки, пыхтел, но явно не справлялся. Так отчаянные спортсмены и побежали вверх по свежему и проваливающемуся под лыжами снегу.

Быстрее всех с «бездорожьем» справился Александр Бессмертных — призер Олимпийский игр и чемпионата мира по лыжным гонкам. Для него такой формат соревнований не в новинку. В 2017 году на «Тур де Ски» Бессмертных за 16 минут взобрался на Альпе Чермис, показав второй результат.

Алтайская Мишина гора покорилась лыжнику за 9.48 минуты. Остальные уложились в отведенные организаторами 30 минут.

Восхождение лыжников в Мишину гору. Легран Гаспарян , http://yolochka.ski/ Восхождение лыжников в Мишину гору. Легран Гаспарян , http://yolochka.ski/ Восхождение лыжников в Мишину гору. Легран Гаспарян , http://yolochka.ski/ Восхождение лыжников в Мишину гору. Легран Гаспарян , http://yolochka.ski/ Восхождение лыжников в Мишину гору. Легран Гаспарян , http://yolochka.ski/ Восхождение лыжников в Мишину гору. Легран Гаспарян , http://yolochka.ski/ Восхождение лыжников в Мишину гору. Легран Гаспарян , http://yolochka.ski/ Восхождение лыжников в Мишину гору. Легран Гаспарян , http://yolochka.ski/ Восхождение лыжников в Мишину гору. Легран Гаспарян , http://yolochka.ski/ Восхождение лыжников в Мишину гору. Легран Гаспарян , http://yolochka.ski/ Восхождение лыжников в Мишину гору. Легран Гаспарян , http://yolochka.ski/ Восхождение лыжников в Мишину гору. Легран Гаспарян , http://yolochka.ski/ Восхождение лыжников в Мишину гору. Легран Гаспарян , http://yolochka.ski/ Восхождение лыжников в Мишину гору. Легран Гаспарян , http://yolochka.ski/

На вершине каждого лыжника ждал бойцовский гонг — он как некий прототип заветного колокольчика, встречающего альпинистов на неприступных горах.

Ударив в него, спортсмены с чувством выполненного долга спускались вниз — кто на лыжах, кто бегом, кто кубарем.

Анатолий Жданович — в прошлом чемпион мира по биатлону, а ныне главный человек на спорткомплексе Белокуриха-2 — тоже мечтал вместе со всеми взобраться на Мишину гору.

Но навалившаяся нежданно простуда спутала все планы: врачи посоветовали ему не рисковать.

На Мишину гору Жданович заехал на снегоходе и был поражен. «Это было потрясающе, как лыжники в таких жутких погодных условиях забирались вверх. Один парень последние метры преодолевал на карачках. Добрался до вершины, упал и в гонг ударился прямо головой. Справился! Класс!» — вспоминал Анатолий Жданович.

На следующий день на 50-километровом марафоне испытаний было не меньше. Мало того что рельеф белокурихинской трассы далеко не прост, так еще и погода подвела.

50-километровый марафон на Белокурихе-2. Легран Гаспарян , http://yolochka.ski/

Выпавший за день до этого снег ночные морозы выстудили и сделали тяжелым, не оставив лыжникам надежды на легкое скольжение. Так и пришлось им 50-километров преодолевать на морально-волевых.

Кемеровчанин Владимир Каркин прошел дистанцию быстрее всех — за 2:36 часа. В Белокуриху приехали трое лыжников Каркиных — сам победитель, его младший брат Егор и отец семейства Сергей. Все они оказались в тридцатке сильнейших.

Сейчас у Владимира Каркина промежуток между стартами профессионалов, и Belochka Ski Tour для него — новый необычный опыт.

«Честно, формат мне понравился», — признался он на финише.

50-километровый марафон на Белокурихе-2. Легран Гаспарян , http://yolochka.ski/

Зачем нужна дистанция-спутник

Для тех, кто не чувствует сил на «полтинник», организаторы предложили альтернативу — без забега на Мишину гору пройти дистанцию-спутник в 20 км.

Меньше для крепких, пусть и только начинающих лыжников было бы маловато, больше — уже перебор, считает Иван Крюков.

Руководитель видеостудии Vision Андрей Жуковский в шутку называет себя зародышем лыжника. Новый для себя вид спорта он открыл всего три месяца назад.

До этого физкультурник-любитель занимался в тренажерном зале, бегал, а придя в школу Yoloсhka, решил замахнуться на триатлонный старт Ironmаn. Лыжи в череде бесконечных тренировок стали неотъемлемой частью.

На финише своих 20 км он обнял тренера, поблагодарил его и признался, что эта сложная дистанция — самое ужасное и одновременно прекрасное, что было в его спортивной жизни.

Что лыжников ждет впереди

Belochka Ski Tour — это только один этап целой серии соревнований, проводимых Иваном Крюковым и его командой на Алтае.

Так постепенно он заполняет огромный пробел в любительском лыжном спорте, который образовался, когда компания «Мария-Ра» решила отказаться от проведения большого количества стартов.

В январе лыжники сразились на 15-километрах Yolochka Ski Cross, через месяц «зарубились» в спринте с дистанцией 1,3 км на выбывание.

Теперь Белокуриха. В последние выходные марта спортсменов ждет ночная гонка по барнаульской «Трассе здоровья» под завораживающе мерцающий свет налобных фонариков.

По итогам общего зачета всех четырех стартов станет известно имя самого сильного, выносливого и везучего во всех отношения лыжника-любителя на Алтае.