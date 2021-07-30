30 июля 24°C
﻿
Спорт
26

Приглашаем на открытую тренировку по летнему биатлону

3 августа в 15.30. на городском стадионе в г. Белокуриха в рамках реализации Гранта президента РФ по проекту «Детский мобильный биатлонный комплекс АЛТАЙ» состоится открытая тренировка по летнему биатлону.

Открытая тренировка по летнему биатлону.
Открытая тренировка по летнему биатлону.
Барнаульская федерация биатлонаю

Организаторами спортивной тренировки выступили Барнаульская федерация биатлона, АО «Курорт Белокуриха», ООО Газпром газораспределение Барнаул, Агрохолдинг «Гудвилл».

Информационную поддержку традиционно оказал Барнаульский пивоваренный завод.

Открытая тренировка по летнему биатлону.
Открытая тренировка по летнему биатлону.
Барнаульская федерация биатлонаю

Спортивное мероприятие подготовлено для детей и подростков, желающих познакомиться с таким видом спорта как биатлон. Для желающих будут проведены занятия по технике безопасности при обращении с пневматическим оружием, так же дети получат навыки стрелковой подготовки.

Открытая тренировка пройдет с использованием современного и новейшего стрелкового оборудования последнего поколения, приобретенного на средства президентского гранта.

Открытая тренировка по летнему биатлону.
Открытая тренировка по летнему биатлону.
Барнаульская федерация биатлонаю

Занятия организованны для всех желающих детей и подростков и совершенно бесплатно.

Справки по тел 8−962−811−33−17.

  • Новости компаний
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость