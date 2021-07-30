Приглашаем на открытую тренировку по летнему биатлону

Организаторами спортивной тренировки выступили Барнаульская федерация биатлона, АО «Курорт Белокуриха», ООО Газпром газораспределение Барнаул, Агрохолдинг «Гудвилл».
Информационную поддержку традиционно оказал Барнаульский пивоваренный завод.
Спортивное мероприятие подготовлено для детей и подростков, желающих познакомиться с таким видом спорта как биатлон. Для желающих будут проведены занятия по технике безопасности при обращении с пневматическим оружием, так же дети получат навыки стрелковой подготовки.
Открытая тренировка пройдет с использованием современного и новейшего стрелкового оборудования последнего поколения, приобретенного на средства президентского гранта.
Занятия организованны для всех желающих детей и подростков и совершенно бесплатно.
Справки по тел 8−962−811−33−17.