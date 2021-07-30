Приглашаем на открытую тренировку по летнему биатлону

3 августа в 15.30. на городском стадионе в г. Белокуриха в рамках реализации Гранта президента РФ по проекту «Детский мобильный биатлонный комплекс АЛТАЙ» состоится открытая тренировка по летнему биатлону.

Открытая тренировка по летнему биатлону. Барнаульская федерация биатлонаю

Организаторами спортивной тренировки выступили Барнаульская федерация биатлона, АО «Курорт Белокуриха», ООО Газпром газораспределение Барнаул, Агрохолдинг «Гудвилл».

Информационную поддержку традиционно оказал Барнаульский пивоваренный завод.

Открытая тренировка по летнему биатлону. Барнаульская федерация биатлонаю

Спортивное мероприятие подготовлено для детей и подростков, желающих познакомиться с таким видом спорта как биатлон. Для желающих будут проведены занятия по технике безопасности при обращении с пневматическим оружием, так же дети получат навыки стрелковой подготовки.

Открытая тренировка пройдет с использованием современного и новейшего стрелкового оборудования последнего поколения, приобретенного на средства президентского гранта.

Открытая тренировка по летнему биатлону. Барнаульская федерация биатлонаю

Занятия организованны для всех желающих детей и подростков и совершенно бесплатно.

Справки по тел 8−962−811−33−17.