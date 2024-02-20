Приглашаем на традиционный лыжный марафон Мария-Ра 50 км

Дистанция марафона составит 50 км. Стартуем со стартовой поляны Трассы здоровья Мария-Ра в 9:00.
На всей дистанции будет профессионально подготовлена лыжня. На старте будут работать теплые раздевалки, чтобы переодеться и оставить вещи. Для марафонцев будут организованы пункты питания, где можно будет согреться, выпив вкусного чая, и подкрепиться.
Участников, преодолевших марафон, будет ждать беспроигрышная лотерея и памятные подарки. А также угощения от партнеров для гостей Трассы здоровья.
Ждем вас 3 марта пройти дистанцию, всей семьей покататься на лыжах в красивейшем лесу или в удовольствие погулять и подышать свежим воздухом.
Победи самого себя! Пройди Марафон Мария-Ра!
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