Приглашаем на традиционный лыжный марафон Мария-Ра 50 км

3 марта, в День рождения Мария-Ра, состоится традиционный лыжный марафон в Барнауле.

В День рождения Мария-Ра состоится традиционный лыжный марафон в Барнауле.

Дистанция марафона составит 50 км. Стартуем со стартовой поляны Трассы здоровья Мария-Ра в 9:00.

На всей дистанции будет профессионально подготовлена лыжня. На старте будут работать теплые раздевалки, чтобы переодеться и оставить вещи. Для марафонцев будут организованы пункты питания, где можно будет согреться, выпив вкусного чая, и подкрепиться.

В День рождения Мария-Ра состоится традиционный лыжный марафон в Барнауле. Источник: Мария-Ра.

Участников, преодолевших марафон, будет ждать беспроигрышная лотерея и памятные подарки. А также угощения от партнеров для гостей Трассы здоровья.

Ждем вас 3 марта пройти дистанцию, всей семьей покататься на лыжах в красивейшем лесу или в удовольствие погулять и подышать свежим воздухом.

Победи самого себя! Пройди Марафон Мария-Ра!

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Источник: Мария-Ра.

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