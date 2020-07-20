Приставы «прикрыли» барнаульский спорткомплекс за неправильную подготовку к турниру

Деятельность спортивного комплекса, расположенного в Индустриальном районе Барнаула, приостановили судебные приставы за выявленные нарушения при подготовке к футбольному турниру.

В управлении ФССП по региону не указывают название спорткомплекса, но на фото к релизу изображен СК «Темп».

«В отдел судебных приставов УФССП России по Алтайскому краю на исполнение поступило постановление суда об административном приостановлении деятельности спортивного комплекса за ряд нарушений в подготовке крупного спортивного мероприятия на крытом футбольном манеже до 5 тысяч зрителей», — отмечают в ведомстве.

При этом, как указывают приставы, при подготовке к проведению спортивного мероприятия были допущены следующие нарушения:

отсутствие информирования зрителей о правилах поведения в спортивном комплексе,

отсутствие информационных стендов и табло,

отсутствие лицензии на медицинскую помощь и медпункта,

место хранения предметов , запрещенных для использования в здании , не было оборудовано портативным металлодетектором.

В итоге судебные приставы-исполнители приостановили работу манежа на 7 суток.