Прыжки и полеты. Как экстремально провести время в Барнауле

Если не хватает острых ощущений, то эта подборка altapress.ru для вас. Хотя, мы не уверены, что все это экстремальнее, чем поездка в барнаульском транспорте в час-пик.

Роупджампинг

Воплотить в реальность сон, где вы летите с какого-нибудь моста? Легко. Каждую неделю в Барнауле клуб «НеБо» по выходным организует прыжки с веревкой. Высота — 32 метра.

Будьте внимательны — есть ряд медицинских противопоказаний: травмы позвоночника в прошлом, операции на нем, грыжи межпозвоночных дисков, сколиоз 3 степени.

А также пороки сердца, кардиостимулятор, нарушение ритма, артериальная гипертензия, гипертоническая болезнь 2−3 стадии, сердечная недостаточность.

Помимо этого — бронхиальная астма смешанного генеза, миопия сильной степени, лазерная коррекция зрения, повышенное внутричерепное давление, эпилепсия, тиреотоксикоз, беременность, психические заболевания в стадии обострение, опущение почек 2−3 степени, сильные нервные расстройства. Также не стоит заниматься роупджампингом во время раннего послеоперационного периода.

В Барнауле роуп-джампинг пока только набирает популярность. Анна Зайкова

Как одеться: по погоде, в удобную одежду — кроссовки, спортивные штаны, футболка, кофта или ветровка. Девушкам лучше собрать волосы резинкой.

Стоимость — 1,5 тыс. рублей. Можно купить в подарок сертификат — он действует 6 месяцев.

Нужна предварительная запись.

Прыжки с парашютом

В субботу, воскресенье и понедельник можно совершить прыжок с парашютом на аэродроме «Лесной».

Можно прыгнуть с инструктором и испытать прелести свободного падения. А можно испытать себя и сделать это самостоятельно.

Прыжок колясочницы с парашютом в Барнауле. vk.com/skydiving22

Все относительно безопасно: парашют раскроется через три секунды после того, как вы прыгнете из самолета. Даже если забудете дернуть кольцо. Если все-таки он не раскроется, то автоматически сработает запасной парашют.

Больше нужно беспокоиться о том, чтобы вас не унесло в лес или на линию электропередачи. Но если четко выполнять команды, которые вам дают с земли, все будет хорошо. Все нештатные ситуации вы отрепетируете на земле во время подробного инструктажа.

Для самостоятельного прыжка вес должен быть не менее 45 килограмм, а возраст достигать 14 лет.

К прыжку без предварительного одобрения лечащего врача не допустят человека, перенесшего травму ноги, позвоночника или таза. Обычно после перелома ноги нельзя прыгать минимум год — зависит от сложности травмы. Нельзя прыгать беременным.

Прыжок с парашютом. Ирина Пергаева.

Парашютисту с сердечно сосудистыми и легочными заболеваниями нужно получить разрешение на прыжок от лечащего врача. На осмотре в аэродроме медик проверяет давление и имеет полное право отстранить от прыжка, если оно будет не в норме.

Все подробности о прыжках с парашютом, в том числе и на аэродроме «Лесной», — в спецпроекте altapress.ru «С небес на землю».

Стоимость самостоятельного прыжка, которая включает страховку, — 4,5 тыс. рублей

Стоимость прыжка в тандеме с инструктором, включающая страховку, — 9 тыс. рублей.

Прыжок с парашютом. Ирина Пергаева.

Приехать на аэродром нужно обязательно к 08:00.

Полет на парамоторе

Это двухместная тележка с мотором и парапланом, которой управляет пилот. На такой тележке может находиться только один пассажир.

Параплан. CC0

Есть два вида полета: экскурсионный на высоте 300 метров с облетом живописных мест и экстремальный с некими фигурами пилотажа. Можно совместить эти полеты в один.

Полеты осуществляются на пародроме в районе села Фирсово, когда нет дождя и сильного ветра. В будни с 17:00, в выходные — с 14:00. Запись предварительная.

Можно купить в подарок сертификат — для этого нужно забронировать дату и время у пилота. Подробности здесь.

На себя лучше надеть ветровку, даже в жару.

Параплан , полет. CC0

Длительность полета — 15−20 минут.

Стоимость — 3,5 тыс. рублей.

Картинг

Те, кто хотят почувствовать себя Шумахером, открывают Need for Speed или же идут или пробуют себя в картинге. Благо в Барнауле есть такая возможность.

Можно устроить короткий заезд на 10 минут — для взрослых в будние дни это обойдется в 350 рублей, для детей — в 300 рублей (по выходным стоимость повышается на 50 рублей).

Или же устроить мини-гонку на 15 кругов — 800 рублей в будние дни и 900 в выходные.

Картинг. vk.com

А то и вовсе арендовать с друзьями трассу на час — 5 картов обойдутся в 7,9 тыс. рублей, 8 — в 12,5 тыс. рублей.

В день рождения, а также за 5 дней до и после него — скидка 10%.

Максимальная скорость карта — 50 километров в час. Длина трассы — 650 метров. Детские карты регулируются под рост ребенка.

Скалолазание

Если хотите попробовать себя в роли отважного альпиниста, но без особой опасности для здоровья, то вам на скалодром. В Барнауле есть несколько площадок.

Скалолазание. Ирина Пергаева

Одеваться нужно в хорошо тянущуюся одежду по размеру. На ногах — простые кеды без мягких выступов на подошве с хорошо гнущимся подъемом стопы. Страховку предоставляет площадка.

Можно заниматься как индивидуально, так и в группах. В спорткомплексе «Первый» в Затоне тренеры проводят занятия с понедельника по пятницу с 18:00 до 21:00 и в субботу с 10:00 до 13:00. В остальные часы есть инструктор, который объяснит вам, что делать, и расскажет о технике безопасности. Вне тренировок с тренером можно не покидать скалодром весь рабочий день зала.

Стоимость — от 200 до 500 рублей. Зависит от даты и времени суток. Абонемент на 12 занятий с тренером на месяц — 1,5 тыс. рублей.