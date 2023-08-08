Профсоюзу строителей Алтайского края 70 лет: праздничные мероприятия в юбилейный год в краевой организации

4 августа 2023 года на базе отдыха «Славное» профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации, при поддержке администрации города Барнаула, комитетом по физической культуре и спорту Барнаула, в лице председателя Петра Ивановича Кобзарено был организован и проведён ставший уже традиционным для членов профсоюза строителей «День здоровья».

Фото предоставлено Замороко А. А.

«Веселые старты» в честь празднования 70-летнего юбилея со дня образования профсоюза строителей Алтайского края и профессионального праздника Дня строителя.

На параде открытия физкультурно-спортивного мероприятия встретились шесть команд.

Первичные профсоюзные организации:

«Специалисты рынка недвижимости Алтайского края»

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж»;

ЗАО «Сибгипросельхозмаш»

«Веселые старты» в честь празднования 70-летнего юбилея со дня образования профсоюза строителей Алтайского края и профессионального праздника Дня строителя. Фото предоставлено Замороко А. А. «Веселые старты» в честь празднования 70-летнего юбилея со дня образования профсоюза строителей Алтайского края и профессионального праздника Дня строителя. Фото предоставлено Замороко А. А. «Веселые старты» в честь празднования 70-летнего юбилея со дня образования профсоюза строителей Алтайского края и профессионального праздника Дня строителя. Фото предоставлено Замороко А. А. «Веселые старты» в честь празднования 70-летнего юбилея со дня образования профсоюза строителей Алтайского края и профессионального праздника Дня строителя. Фото предоставлено Замороко А. А. «Веселые старты» в честь празднования 70-летнего юбилея со дня образования профсоюза строителей Алтайского края и профессионального праздника Дня строителя. Фото предоставлено Замороко А. А.

По приглашению председателя профсоюза строителей Андрея Замороко в праздничном мероприятии приняли активное участие предприятия ООО «Жилищная инициатива» и ГК «АКТО». А также агентство недвижимости «Замок-плюс», которое в этом году тоже празднует важное событие — 30 лет оказания риэлторских услуг в сфере недвижимости. Основателем и бессменным руководителем агентства является председатель профсоюза строителей Андрей Замороко.

Равные по силе и духу команды сошлись в спортивном единоборстве. Кронхол, лабиринт, гигахоккей и т. д. — всего в программе большого спортивного праздника «Веселые старты» было ровно 10 испытаний. За прохождение каждого из них команды получали заветные очки.

«Веселые старты» в честь празднования 70-летнего юбилея со дня образования профсоюза строителей Алтайского края и профессионального праздника Дня строителя. Фото предоставлено Замороко А. А.

Больше 150 человек поддерживали и болели за своих спортсменов. Все этапы соревнований отличались оригинальностью и веселым задором!

В итоге, в общекомандном зачете места распределились так:

VI место-команда проектного института «Сибгипросельхозмаш»;

V место-команда ООО «Замок-плюс»;

IV место-команда архитектурно-строительного колледжа;

III место-команда специалистов по недвижимости Алтайского края;

II место-команда ГК «АКТО»;

I место-команда ООО «Жилищная Инициатива».

«Веселые старты» в честь празднования 70-летнего юбилея со дня образования профсоюза строителей Алтайского края и профессионального праздника Дня строителя. Фото предоставлено Замороко А. А.

В год 70-летия профсоюза строителей Алтайского края большой спортивный праздник — далеко не первое масштабное событие. Стартовал он на лыжной базе «Локомотив», где в феврале, краевой профсоюз строителей провел «День здоровья». Весной прошли соревнования по бильярду, а чуть позже в столицу края на Всероссийский пленум съехались лидеры профсоюзных строительных организаций из разных уголков страны.

Вот мнение организатора мероприятия, председателя Алтайской краевой организации профсоюза строителей Андрея Замороко:

Цель спортивного мероприятия — это формирование и развитие корпоративной культуры, пропаганда здорового образа жизни, популяризация физической культуры и спорта. Задачу проведения подобного рода мероприятий я вижу в укреплении и расширении дружественных связей между работниками строительных организаций, создании положительного имиджа строительных организаций и в повышении интереса молодежи в целях закрепления молодых кадров. Профсоюз строителей убежден в необходимости проведения таких полезных для эмоционального и физического состояния человека мероприятий. Хочу выразить благодарность всем участникам и организаторам летнего физкультурно-спортивного мероприятия «Веселые старты». Ваша активная гражданская позиция, понимание значимости поддержки профсоюзного движения вызывает глубокое уважение. До встречи на наших мероприятиях! Спасибо за участие в жизни Профсоюза!