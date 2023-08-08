Профсоюзу строителей Алтайского края 70 лет: праздничные мероприятия в юбилейный год в краевой организации

На параде открытия физкультурно-спортивного мероприятия встретились шесть команд.
Первичные профсоюзные организации:
- «Специалисты рынка недвижимости Алтайского края»
- КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж»;
- ЗАО «Сибгипросельхозмаш»
По приглашению председателя профсоюза строителей Андрея Замороко в праздничном мероприятии приняли активное участие предприятия ООО «Жилищная инициатива» и ГК «АКТО». А также агентство недвижимости «Замок-плюс», которое в этом году тоже празднует важное событие — 30 лет оказания риэлторских услуг в сфере недвижимости. Основателем и бессменным руководителем агентства является председатель профсоюза строителей Андрей Замороко.
Равные по силе и духу команды сошлись в спортивном единоборстве. Кронхол, лабиринт, гигахоккей и т. д. — всего в программе большого спортивного праздника «Веселые старты» было ровно 10 испытаний. За прохождение каждого из них команды получали заветные очки.
Больше 150 человек поддерживали и болели за своих спортсменов. Все этапы соревнований отличались оригинальностью и веселым задором!
В итоге, в общекомандном зачете места распределились так:
- VI место-команда проектного института «Сибгипросельхозмаш»;
- V место-команда ООО «Замок-плюс»;
- IV место-команда архитектурно-строительного колледжа;
- III место-команда специалистов по недвижимости Алтайского края;
- II место-команда ГК «АКТО»;
- I место-команда ООО «Жилищная Инициатива».
В год 70-летия профсоюза строителей Алтайского края большой спортивный праздник — далеко не первое масштабное событие. Стартовал он на лыжной базе «Локомотив», где в феврале, краевой профсоюз строителей провел «День здоровья». Весной прошли соревнования по бильярду, а чуть позже в столицу края на Всероссийский пленум съехались лидеры профсоюзных строительных организаций из разных уголков страны.
Вот мнение организатора мероприятия, председателя Алтайской краевой организации профсоюза строителей Андрея Замороко:
Цель спортивного мероприятия — это формирование и развитие корпоративной культуры, пропаганда здорового образа жизни, популяризация физической культуры и спорта. Задачу проведения подобного рода мероприятий я вижу в укреплении и расширении дружественных связей между работниками строительных организаций, создании положительного имиджа строительных организаций и в повышении интереса молодежи в целях закрепления молодых кадров. Профсоюз строителей убежден в необходимости проведения таких полезных для эмоционального и физического состояния человека мероприятий.
Хочу выразить благодарность всем участникам и организаторам летнего физкультурно-спортивного мероприятия «Веселые старты». Ваша активная гражданская позиция, понимание значимости поддержки профсоюзного движения вызывает глубокое уважение. До встречи на наших мероприятиях!
Спасибо за участие в жизни Профсоюза!