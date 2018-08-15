Легкоатлет Сергей Шубенков второй раз жалуется Мутко на проблемы Барнаула. Подробности

Известный алтайский спортсмен Сергей Шубенков намерен обратиться к вице-премьеру Виталию Мутко, отвечающему за строительство и региональное развитие. Дело в том, что еще весной в Барнауле закрыли манеж в «Алтайском училище олимпийского резерва». Шубенков и другие легкоатлеты лишились последней надежды на тренировки в закрытом помещении. Ясности в этой ситуации нет до сих пор, а между тем уже осенью спортсмены могут оказаться на улице.

Вторая попытка с Мутко

Свое обращение Сергей Шубенков сделал 13 августа. В эфире программы «Едим Спорт» на радио «Серебряный дождь» он рассказал о своей нынешней физической форме, призовых чемпионата Европы, которых в принципе нет, и условиях подготовки в родном Барнауле. Последнее вызвало особый резонанс.

«В принципе я понимаю, что легкая атлетика — не спорт номер один, но мы с тренером всегда стояли на позиции, что нам не надо мешать. Тогда мы будем делать свое дело вопреки плохим условиям. Но теперь у нас и последнее стали забирать. Закрыли манеж училища олимпийского резерва в Барнауле. Нет, есть база в Новогорске, другие базы в разных городах. Но на моей родине было два спортивных объекта, и не осталось ни одного», — процитировал слова спортсмена портал «Чемпионат».

Шубенков сказал, что планирует обратиться к Мутко. «Виталий Леонтьевич у нас теперь за строительство, можно его попробовать попросить», — сообщил спортсмен.

По данным altapress.ru, к Мутко Шубенков вопрошает уже не первый раз. Как рассказывают источники, близкие к ситуации, пять лет назад алтайский легкоатлет обратился к тогда еще министру спорта с просьбой обратить внимание на аварийный манеж в Алтайском училище олимпийского резерва. Но федеральный чиновник заниматься проблемами провинциального города не стал и спустил письмо на уровень региона. Здесь спортсмену ответили кратко: «Извини, Сережа, денег нет».

Реконструкции не подлежит

Как стало известно altapress.ru, легкоатлетический манеж в училище, крыша которого стабильно протекала уже несколько лет, окончательно закрыли весной этого года.

Изначально он вообще не был приспособлен для легкоатлетов. По проекту здесь должны были пристреливаться биатлонисты. Когда же остро встал вопрос по нехватки помещений для бегунов, объект перепрофилировали.

Позже, когда стали разбираться, оказалось, что пристройку возводили хозспособом, документов на нее нет, но в техпаспорте всего комплекса она значится. Если придираться, манеж можно вообще счесть самостроем.

Как тренируется чемпион мира Сергей Шубенков. Юрий Сушков

Официальной причиной его закрытия стало аварийное состояние. Евгений Трубников, директор Алтайского училища олимпийского резерва, объяснил: возможности по его реконструкции есть. Чтобы полностью привести его в порядок, требуется 9 млн рублей, если по эконом-варианту — 5 млн. Сделать все это можно за пару месяцев.

Но есть одна загвоздка. Дело в том, что возведенное в прошлом веке здание уже не отвечает современным строительным и противопожарным требованиям. Это означает, что подрядчики просто могут не взяться за его реконструкцию.

Пролетели с покрытием

Вторым «потерянным» спортивным объектом, о котором заявил Шубенков, стал манеж Алтайского государственного технического университета. Как пояснил Александр Поляков, руководитель отделения физической культуры и спорта АлтГТУ, у объекта действительно есть проблемы, связаны они с покрытием беговых дорожек.

Александр Поляков,

руководитель отделения физической культуры и спорта АлтГТУ:

В течение трех лет состояние покрытия было удовлетворительное, затем начал стираться верхний слой, появились «проплешины». Сейчас приводим дорожки в порядок. Надеюсь, что все будет готово к 1 сентября.

Ответственность, за «растворившиеся» беговое покрытие алтайский политех возложил на компанию, занимавшуюся его укладкой. Университет даже выиграл суд по иску к подрядчику. Будет ли он исправлять свои ошибки, неизвестно. Текущий ремонт АлтГТУ ведет за счет собственных средств.

По словам Александра Полякова, после открытия объекта заниматься в нем смогут не только студенты, но и воспитанники легкоатлетических секций города. Вопрос есть только по профессиональным спортсменам. Повышенные требования в этом плане отсекают манеж «политеха». Сергей Шубенков здесь, скорее всего, опять пролетает.

Какие есть перспективы?

Как стало известно altapress.ru, пару месяцев назад проблемой манежа УОР заинтересовался депутат Госдумы Александр Прокопьев. О бедах спортивного объекта он узнал от самого Сергея, как-то оказавшись с ним на борту самолета, летевшего из Москвы в Барнаул.

Источники, близкие к ситуации, рассказывают: после этого разговора осмотреть манеж приехал представитель депутата. Позже выяснилось, что Прокопьев написал письмо о плачевном состоянии тренировочной базы барнаульских легкоатлетов министру спорта Павлу Колобкову. Тот, как и его предшественник Мутко, свесил всю на ответственность на регион. А дальше — тишина.

Сергей Шубенков прилетел из Лондона в Барнаул. Олег Богданов

Сейчас краевые власти рассматривают вариант строительства нового легкоатлетического манежа на улице Петра Сухова. Здесь вроде как даже есть подходящая площадка. Правда, эксперты утверждают: в нынешних условиях мизерного финансирования спорта и наплевательского к нему отношения этот объект может появиться только через 5−7 лет. К этому времени Сергей Шубенков и другие перспективные спортсмены с легкой атлетикой уже завяжут.