Простуда Томенко, дубль Перфильева: как сыграли в мини-футбол алтайские чиновники и общественники

15 апреля в спортивном манеже «Темп» прошел необычный матч: на поле встретились члены краевого правительства и представители общественных организаций. Поводом стал реализуемый на Алтае федеральный проект «Доверяй, играя». В футболе сильнее оказались чиновники. После игры Виктор Томенко, находившийся на тренерском мостике, пошутил: «Надо было хоть раз забить в свои ворота».

Увидеть главу региона в роли футболиста болельщикам не удалось: из-за простуды Виктор Томенко выйти на поле не смог, но поддержать своих коллег все-таки приехал.

«Дорогие друзья, доктор запретил мне сегодня играть. Но я беру на себя повышенные обязательства и обещаю, что мы еще не раз встретимся в этом прекрасном месте», — обратился к собравшимся губернатор во время торжественного открытия.

В футбольную форму в этот вечер облачились почти все члены правительства — два зампреда правительства Денис Губин и Виталий Снесарь, три министра Алексей Перфильев, Дмитрий Попов, Евгений Зрюмов, руководитель секретариата губернатора Олег Гусев.

Первый футбольный матч краевых госслужащих и общественников altapress.ru

Усилил почти ветеранский состав молодой лидер краевых единороссов Денис Голобородько. Ворота чиновников защищал известный в спортивных кругах края Александр Иванов, глава администрации Первомайского района.

Кто из чиновников в футболе не новичок, можно было понять по обуви. Большинство госслужащих вышли играть в профессиональных «футзалках». Например, Виталий Снесарь, по слухам, большой фанат «Локомотива», появился в ярко салатовых новеньких «Найках».

И только политический вице-губернатор Денис Губин оказался в простых беговых кроссовках. На вопрос журналистов, почему так скромно, он, смеясь, ответил: «Что выдали».

Противостояли чиновникам в этот вечер молодые волонтеры, члены общественной палаты и лидеры различных организаций. Все они и по возрасту и по своим физическим данным явно имели преимущество перед госслужащими. Как оказалось, только на первый взгляд.

Кто оказался сильнее?

По игре команда «Органы власти» смотрелась куда интереснее. Как и полагается, первым счет открыл министр спорта края Алексей Перфильев. За ним дважды до перерыва отличился руководитель секретариата Олег Гусев, забивший оба раза точно под штангу.

Во время перерыва чиновники выглядели чуть уставшими — Евгений Зрюмов, отвечающий за цифровые технологии, поправлял наколенник, Виталий Снесарь рассказывал коллегам по команде о потянутой «задней». Но настроение у госслужащих-футболистов было приподнятое.

Первый футбольный матч краевых госслужащих и общественников altapress.ru

Когда пришло время меняться воротами, Виктор Томенко на минуту задержался на половине соперников, его коллеги намекнули, что надо идти на другую сторону поля, на что губернатор пошутил: «Ребятам здесь тоже помочь надо».

Во втором тайме преимущество также было за чиновниками. Еще один гол забил Алексей Перфильев, явно выделявшийся своим мастерством и молодой Денис Голобородько.

Хорошо отработал в защите неуступчивый министр здравоохранения Попов. Когда он в очередной раз резко шел в стык, не боясь травмироваться, журналисты пошутили: «Верит в краевую медицину».

Первый футбольный матч краевых госслужащих и общественников altapress.ru

Уже под занавес встречи общественники все-таки размочили счет, но на исходе игры это никак не отразилось. Чиновники оказались гораздо сыграннее, закономерно победив 5:1.

Что рассказал «главный тренер»?

После матча «главный тренер» Томенко дал оценку матча, сказав, что на месте футбольного наставника чувствовал себя как на электрическом стуле.

«К игре мы серьезно готовились, — шутя, рассказывал он. — Сегодня утром была установка в течение 2,5 часов на нашей еженедельной планерке».

Первый футбольный матч краевых госслужащих и общественников altapress.ru

Журналисты поинтересовались: «За два шикарных гола министра спорта Перфильева, тянущих каждый на 50 млн, может стоит увеличить финансирование футбола?» Глава региона поулыбался, но, как человек, отвечающий за свои слова, обещать ничего не стал, заявив, что подумает.

Когда последний раз чиновники выходили на поле?

Последний раз таким серьезным составом сборная правительства Алтайского края собиралась почти четыре года назад.

В Дни Алтайского края в Совете Федерации, проходившие в Москве 17−19 ноября 2015 года, алтайская футбольная команда под руководством Виталия Снесаря добилась ничейного счета 0:0.

Первый футбольный матч краевых госслужащих и общественников altapress.ru

Как оказалось, команда Совета Федерации регулярно играет товарищеские матчи по футболу с регионами, проводящими свои дни в верхней палате парламента, и в большинстве случаев хозяева празднуют победу.

Лишь три региона добивались ничейного результата. Команда края стала первой, уехавшей из Москвы без пропущенных мячей, сообщал в 2015 году «Алтайский спорт».

Первый футбольный матч краевых госслужащих и общественников altapress.ru

С того момента состав «футбольного правительства» существенно обновился. Из «стареньких» остался лишь Виталий Снесарь и Олег Гусев.