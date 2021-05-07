Проверено на себе. Как корреспондент altapress.ru пробежал полумарафон в Казани и чуть не умер от счастья

2 мая состоялось одно из главных легкоатлетических событий России — Казанский марафон. Это 14 тыс. участников из 67 регионов и 29 стран мира, сотни волонтеров, незабываемая атмосфера праздника и трасса, идущая через центр красивейшего города. Среди огромной толпы спортсменов оказался и наш корреспондент Анна Недобиткова, которая еще полтора года назад с трудом могла преодолеть 300 метров бегом. О подготовке, выборе стартов и коварности полумарафона читайте в репортаже altapress.ru.

Что происходит на старте

В семь утра у Казанского кремля не протолкнуться, но это не из-за суетливых туристов, бредущих по брусчатке к древнему городищу, это спортсмены. Их выдают разноцветные рюкзачки, которые вручали всем атлетам вместе с номерами.

Гулкая толпа ровным строем идет от метро, растекаясь по огромной площади около Центрального стадиона. Он и стоящий рядом манеж — штаб-квартира Казанского марафона.

Бегуны — народ нестеснительный: снимают верхнюю одежду прямо на улице, завязывают кроссовки и начинают разминаться.

В 7:45 музыка становится тише и громкоговоритель торжественно объявляет, что пора в стартовый городок. В секторе, А выстраиваются самые быстрые атлеты, в секторах В, С, D и E — все остальные.

Самые нетерпеливые перелезают прямо через ограждения, стремясь занять места получше. Но это бесполезно — людей так много, что стоять приходится плечом к плечу.

За секунды до старта толпу еще сильнее «утрамбовывают». Миг, и вот она — заветная сирена. Волнения ноль. Побежали.

Как все начиналось

Если я когда-нибудь решусь написать книгу о своей истории в спорте, она будет начинаться так: «36 лет жизни бег я не любила». И это правда.

Все началось в июне 2019 года, когда на маленький школьный стадион я вышла от безысходности — лето было в разгаре, а лишний вес, с которым хотелось как-то распрощаться, сам уходить не хотел.

Тогда и решила заняться бегом. Первая попытка — первый провал. 300 метров дались с двумя остановками. Но на следующее утро я вернулась.

Старания постепенно давали свои плоды: через пару недель покорился первый километр, прошел месяц — еще один. К осени я спокойно пробегала по «трешке» в день. И думала, что это мой предел.

В пандемическую весну я увеличила дистанцию до пяти километров, а дальше все пошло по накатанной — летом прошлого года каждое утро я пробегала по десятке.

Осенью, когда силы начали меня покидать, беговые объемы снизились, как и настроение. Пришло время что-то менять.

Как пролегала дистанция

Трасса Казанского марафона прекрасна. Она начинается от старинного белокаменного кремля и ведет через реку Казанка. Виды живописнейшие.

На всю жизнь запомню, как за минуты мост словно оживает и буквально кишит людьми.

Первый километр бежать некомфортно — то и дело натыкаюсь на людей, двигающихся медленнее. Приходится вилять, искать свободное пространство и пробираться через толпу.

Рядом со мной бегут две молодые девушки. Одна из них начинает тяжело дышать и предлагает подружке остановиться. И вот они уже за спиной.

Кого здесь только ни увидишь — пожилые бабушки, тощие подростки, собачники со своими питомцами на поводке, родители с колясками. Человек в костюме тиронозавра Рекса тут же.

Где-то перед третьим километром пробегаем первую фан-зону. Парни с барабанами выстукивают задорный ритм, эхом разлетающийся по сторонам, и громко подбадривают. Мелочь, казалось бы, а приятно.

Каждый пятый километр — пункт освежения. Волонтеры стараются, но не успевают подавать воду — настолько много людей. Делают глоток, второй — на бегу, и выкидывают бутылку в контейнер. Попадают в него не все, мусора вдоль дороги довольно много.

Десять километров даются легко: спокойно держу нужный темп, дышу, вовремя съедаю энергетический гель, заготовленный на гонку. Самочувствие отличное.

В толпе замечаю пожилого мужчину: чуть сгорбленный старичок с надписью на футболке Kemerovo бежит, пыхтит и сворачивает на финиш. Его 10-километровая дистанция вот-вот закончится.

А у меня все самое интересное только начинается.

Анна Недобиткова на полумарафоне в Казани. altapress.ru

Как проходила подготовка

О том, что в Барнауле есть школы бега, я узнала случайно — подсказал один из героев моих интервью.

Барнаульский предприниматель, который еще пару лет назад был упитанным, вдруг стал мощным подтянутым триатлетом, покорителем гонки Ironman. К беговому этапу сложнейшей дистанции он готовился в RunAltay.

На первую свою тренировку я пришла в середине декабря. Сказать, что было сложно — ничего не сказать. От общей физподготовки ныло и буквально разваливалось все тело.

Техники бега с нужной постановкой стопы, правильным выносом бедра, движением рук у меня не оказалось. В общем, бегун нулевого уровня, но с амбициями.

В январе 2021 года вместе с тренером Иваном Крюковым я начала готовиться к полумарафону. Первый месяц — пять тренировок в неделю: две групповые и три «домашки» — это то, что надо делать самостоятельно.

Все тренировки расписаны по пульсу — у начинающих бегунов он, как правило, высокий, поэтому приходится учиться бегать медленно.

В марте тренировалась уже шесть раз в неделю. Беговая подготовка оказался разнообразной: были и темповые тренировки (когда бежишь с одной скоростью продолжительное время), и восстановительные на низком пульсе, и интервальные с быстрыми отрезками. Главное, что все по силам.

Свою крайнюю тренировку перед полумарафоном я провела уже в Казани.

Что запомнилось на дистанции

Когда от нашей 9-тысячной компании отделились бегуны на 10 километров, стало легче. Больше пространства — больше возможностей для ускорения и маневров. Вторая половина полумарафона ведет нас через центр Казани по красивой улице Булачной, вдоль озера Кабан. Оно, говорят, целебное, спасло когда-то храброго татарского хана.

Группа бегунов с пейсером (человек, который бежит с ровным темпом и ориентируется на конкретное время прохождения дистанции. — Прим. ред.) на два часа оказывается позади.

Примыкать к ним не решаюсь и остаюсь одиночкой.

Марафон в Казани. vk.com/kazanmarathon

Хотя говорят, что работать в группе легче. Пейсеры — ребята подготовленные, у них много историй, музыка и есть какая-то непринужденность. Пейсером на 42-ом км в Казани был Владимир Волошин — известный в триатлонном движении человек.

Вокруг него человек 200, не меньше. Рядом с театром кукол Волошин включает песню из любимого советского мультфильма, и вся толпа начинает кричать «Бу-ра-ти-но». Впечатляюще.

На 15-ом км становится сложнее, чувствую, как тяжелеют ноги, пульс предательски повышается, но снижать темп нельзя — потом не разгонишься. Впереди самая терпеха.

Марафон в Казани. vk.com/kazanmarathon

Как выбирала старт

В Казани я оказалась, можно сказать, случайно. Местом первого в жизни полумарафона должен был стать Томск, но не сложилось.

Выбор беговых событий в России богатый — есть небольшие локальные марафоны, на которые съезжаются люди из соседних регионов. Барнаульцы, например, ездят в Новосибирск, Омск или тот же Томск. В Алтайском крае, увы, таких спортивных мероприятий вообще нет.

К топ-уровню в России относят Московский и Казанский марафоны и питерские «Белые ночи». Я решила: если выбирать, то самое лучшее.

Марафон в Казани. vk.com/kazanmarathon

Что произошло на финише

У бегунов есть такое понятие, как марафонская стена — когда на 30−35 км организм отказывается работать и заканчиваются силы.

Моя полумарафонская стена выстроилась на 18-ом км. На этот случай я оказалась подготовлена: съедаю последний углеводный гель с кофеином и соленую таблетку от судорог. Делаю жадные глотки воды и бегу дальше.

Вдоль обочины много «ходунов» — тех, кто, не рассчитав силы, заканчивает дистанцию пешком. Но это не мой вариант.

Марафон в Казани. vk.com/kazanmarathon

Последний отрезок словно в тумане — вокруг уже не смотрю, стараюсь прибавить темп, должно же быть у меня хоть какое-то финишное ускорение. За два километра отыгрываю сама у себя 20 секунд. В обычной жизни, казалось бы, миг, но в беге на длинные дистанции — вечность.

Слышу как девушка за ограждением громко кричит: «Давай еще чуть-чуть, 300 метров осталось». Ее лица я даже не запомнила.

Последний поворот — и вот он заветный финиш, медаль и потрясающее чувство счастья. Часы на руке отсекают время — 1 час, 54 минуты и 16 секунд. Для первого опыта — вполне достойно. По крайней мере, свою задачу — пробежать полумарафон из двух часов — я выполнила.

Анна Недобиткова на полумарафоне в Казани. altapress.ru

Рассказывают, что вместе со мной финиш пересек мужчина. Бежать он не мог, за несколько метров опустился на землю и заполз в створ на четвереньках. Мы, бегуны, такие, идем к цели, несмотря ни на что.

Что будет дальше

В стартовом городе многолюдно — финишировать успела элитная группа марафонцев и больше тысячи тех, кто бежал «половинку».

Волонтеры раздают спортсменам фрукты и поздравляют. У палатки RedBull девушка протягивает мне энергетик и неожиданно спрашивает: «А у вас какая медаль?» Я показываю свое серебро (за дистанцию 10 км дают бронзовую медаль, за 21,1 км — серебряную, за 42,2 км — золотую). Она улыбается и говорит: «Приезжайте еще раз на марафон».

Мне говорили, что бег — это наркотик. Стоит лишь попробовать, почувствовать вкус и потом не остановишься. Осенью я уже запланировала для «половинку» в Новосибирске, попробую улучшить свое время и преодолеть ее за 1 час 50 минут.

А в 2022 году, глядишь, и пробегу марафон.