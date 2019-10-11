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Спорт

Путин рассказал, как ему сломали и вправляли нос

В Нижнем Новгороде президент РФ Владимир Путин рассказал, что ему ломали нос, передает РИА Новости.

Владимир Путин на спортивном форуме.
Владимир Путин на спортивном форуме.
kremlin.ru

«Первый мой вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос. И это все прекратилось достаточно быстро. К врачу не ходил, в основном вправляли», — рассказал Путин на полях международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

По словам президента, перелом долго срастался. А потом сам он решил перейти в другой вид спорта.

После встречи спортсмены подарили президенту бриллиантовую перчатку и пригласили провести совместную тренировку.

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