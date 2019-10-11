Путин рассказал, как ему сломали и вправляли нос

Путин: Первый вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос, и это все прекратилось достаточно быстро. К врачу не ходил, в основном вправляли. Долго все срасталось. Время ушло, и потом перешел уже в другой вид спорта pic.twitter.com/ZNdfYb3ILg