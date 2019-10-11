Путин рассказал, как ему сломали и вправляли нос

«Первый мой вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос. И это все прекратилось достаточно быстро. К врачу не ходил, в основном вправляли», — рассказал Путин на полях международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
По словам президента, перелом долго срастался. А потом сам он решил перейти в другой вид спорта.
Путин: Первый вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос, и это все прекратилось достаточно быстро. К врачу не ходил, в основном вправляли. Долго все срасталось. Время ушло, и потом перешел уже в другой вид спорта pic.twitter.com/ZNdfYb3ILg— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 октября 2019 г.
После встречи спортсмены подарили президенту бриллиантовую перчатку и пригласили провести совместную тренировку.