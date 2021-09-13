Путин рассказал, как ему сломали нос, но он не пошел к врачам

«Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос. … До носа невозможно было дотронуться даже пальцем», — вспомнил Путин.
Президент добавил, что воспитывался в простой семье, буквально «жил во дворе», поэтому не пошел ни к каким врачам.
Когда кости срослись, Путин решил, что нужно оставить бокс и заняться борьбой, пишет ura.ru.
Владимир Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо. Также у него черный пояс по карате и тхэквондо — восьмой и девятый дан соответственно.
Также Владимир Путин любит кататься на горных лыжах и играть в хоккей.
Встреча президента РФ с олимпийцами состоялась 11 сентября в Кремле.