Путин рассказал, как ему сломали нос, но он не пошел к врачам

Президент РФ Владимир Путин перестал заниматься боксом и выбрал борьбу после того, как ему сломали нос на тренировке, рассказал российский лидер на встрече с российскими олимпийцами в Кремле.

Владимир Путин встретился со сборной России по дзюдо в Южном федеральном центре спортивной подготовки "Юг Спорт".

«Мне на третьей-четвертой тренировке сломали нос. … До носа невозможно было дотронуться даже пальцем», — вспомнил Путин.

Президент добавил, что воспитывался в простой семье, буквально «жил во дворе», поэтому не пошел ни к каким врачам.

Когда кости срослись, Путин решил, что нужно оставить бокс и заняться борьбой, пишет ura.ru.

Владимир Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо. Также у него черный пояс по карате и тхэквондо — восьмой и девятый дан соответственно.

Также Владимир Путин любит кататься на горных лыжах и играть в хоккей.

Встреча президента РФ с олимпийцами состоялась 11 сентября в Кремле.