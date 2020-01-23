Пять незаданных вопросов по спорткомплексу в барнаульском парке имени Ленина

К 25 января министерство спорта Алтайского края планирует представить общественности пять мест для размещения физкультурно-спортивных комплексов (ФОК), которые подыщет мэрия Барнаула. Ожесточенные споры развернулись вокруг одного из них — площадкой его размещения изначально была выбрана территория, прилегающая к парку им. Ленина. В пылу бурной дискуссии остались без ответа ряд вопросов, которые, на наш взгляд, в этой истории очень важны.

1. Какие площадки подойдут для ФОКа?

В минспорте подчеркивают: главным критерием отбора барнаульских площадок станет их доступность для людей. Грубо говоря, строить комплекс на отшибе, где рядом нет и не предполагается жилой застройки, никто не будет. Хотя предложения вынести спорткомплекс за городскую черту поступали.

«Это должен быть район, который требует появление подобного ФОКа. Он может быть сейчас и не густо населенный, но в перспективе стать таковым», — пояснил министр спорта Алексей Перфильев.

По его словам, предложения от частных структур по выкупу земли не поступали, предлагались лишь некие недострои в спальных районах Барнаула, но они вряд ли подойдут для размещения ФОКа.

Площадь комплекса составит 0,2 га, вместе с прилегающей территорией она расширится до 0,8 га. Такой вариант в минспорте условно называют «построить между гаражей».

Проект ФОКа в парке им. Ленина. Евгений Носенко.

Если позволят возможности и будет хорошая просторная территория, рядом с ФОКом можно будет провести комплексное благоустройство — проложить велосипедные дорожки, сделать прогулочные зоны. Тогда для этого потребуется около 2 га земли, подчеркивают в ведомстве.

2. Почему ФОК решили строить именно в парке?

Под застройку спортивными объектами парк имени Ленина отдали еще в 80-х годах прошлого века. По крайней мере, Генплан от 1984 года это уже предусматривал. В документе, утвержденном городскими властями в 2019 году, говорится то же самое.

Как пояснили altapress.ru в мэрии Барнаула, территория, прилегающая к зоопарку «Лесная сказка», действительно является парковой, здесь по Генплану предполагаются лесопарки, сады, скверы, бульвары и городские леса.

Вдоль улицы Антона Петрова градостроители предусмотрели функциональные зоны, так называемой специализированной общественной застройки.

В 2011 году на этой территории размежевали 8 га земли. Через пару лет здесь решено было возвести сразу три больших комплекса — легкоатлетический манеж стоимостью более 1 млрд рублей, ФОК для борцов за 400 млн рублей (он существенно больше по размерам нынешнего) и бассейн. Но грянул кризис — с грандиозными планами пришлось повременить.

Вырубка деревьев в парке «Изумрудный». Анна Зайкова

Свое нынешнее решение строить спорткомплекс для борцов именно здесь в минспорте объясняют краевым статусом этого участка, доступностью для населения двух районов Железнодорожного и Ленинского и комплексностью решения — рядом имеются объекты парка спорта Алексея Смертина.

О масштабной застройке, как было задумано в 2013 году, в ведомстве уже не помышляют — на это сейчас попросту нет денег. Речь в лучшем случае идет об одном ФОКе.

3. Почему парк оказался в запущенном состоянии и кто за ним должен ухаживать?

Кленовые насаждения в парке им. Ленина появились в 80-х. В то время, может быть, за ними кто-то и ухаживал. В современной истории эта большая территория оказалась заложником безденежья и чиновничьего безразличия.

Получилось так, что большая часть земли здесь осталась не размежеванной, город ее на свой баланс брать не стал — лишние расходы. Автоматически она перешла в собственность края.

Проект ФОКа в парке им. Ленина. Евгений Носенко.

Вот тут и возникла коллизия. По словам Владислава Вакаева, руководителя Фонда имущества Алтайского края, в управление которому теперь передан парк «Изумрудный», официально собственником участков земли в парке им. Ленина является регион, но полномочий заниматься его благоустройством у него нет. Город, который такие полномочия имеет, пеняет на официального хозяина, мол, пусть тот и занимается.

В мэрии altapress.ru пояснили, что ухаживать за парком им. Ленина городские службы в принципе могут, но при условии имеющихся на то средств. Однако их городу постоянно не хватает.

В итоге получился некий чиновничий «пинг-понг» и ноль результата.

Надо признать, что в такой непонятной и, по сути, безысходной ситуации оказались практически все парковые зоны Барнаула, включая парк «Юбилейный» с его огромными территориями, примыкающими к одному из самых быстро развивающихся районов краевой столицы.

Концепция реконструкции парка «Изумрудный».

Единственным исключением из этого печального правила стал парк «Изумрудный». Фонд имущества в 2020 году на площади в 3 га планируют высадить новые деревья взамен спиленных прежним нерадивым арендатором. А за федеральные деньги обустроить сеть дорожек и провести освещение.

Взойдет ли такая же счастливая звезда над парком им. Ленина, не известно. В краевом ведомстве по этому поводу воздерживаются от комментариев.

4. Кто будет восстанавливать деревья и сколько нужно денег?

В случае вырубки насаждений в парке им. Ленина, взять на себя их восстановление по закону обязан минспорт. Всего «под снос» может уйти 356 деревьев — это данные проведенной инвентаризации. Площадь вырубки — меньше гектара или 6% зеленой территории, утверждают в ведомстве.

По словам Алексея Перфильева, стоимость работ может составить около 1,2 млн рублей.

Правда цифра эта вызывает сомнения. Эксперты утверждают: стоимость одного крупномерного дерева высотой 3−5 метров составляет около 10 тыс. рублей. Плюс к этому нужны затраты на саму посадку — на каждый ствол еще по 3 тыс. Итоговая сумма переваливает за 4 млн.

В Центральном парке спиливают старые деревья. Барнаул , 4 мая 2017 года.

Кто в дальнейшем будет ухаживать за этими насаждениями, учитывая, что приживаемость саженцев зачастую не превышает и 5%, пока не понятно.

5. Кто будет эксплуатировать ФОК и станет ли он частным?

Уже известно, что ФОК в Барнауле перейдет в городскую собственность, став первым со времен постройки «Победы» в 2013 году муниципальным спортивным объектом краевой столицы. За семь прошедших лет за государственный счет больше ничего не строилось.

Спорткомплекс объединит четыре направления — дзюдо, самбо, борьбу и кикбоксинг. Одновременно принимать он сможет порядка 400 детей, бесплатно заниматься здесь они смогут с 4−5 лет.

Здесь же планируется проводить крупные соревнования. Сейчас бесплатных мест для них в Барнауле фактически нет. Единственный приспособленный для этого городской спорткомплекс «Победа» расписан на год вперед.