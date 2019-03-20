Разбор. Чем различаются бодибилдеры и почему мужеподобные фитоняшки это плохо?

На минувших выходных в Красноярске и Омске прошли соревнования по бодибилдингу. В этом году региональные чемпионаты были дополнены новыми категориями, как у мужчин, так и у женщин. Кто круче, бодибилдеры или «пляжники», какие фитоняшки самые изящные и что за соревновательную категорию заимствовали в Латинской Америке, читайте в нашем разборе.

Чем отличается просто бодибилдинг от классического бодибилдинга?

Если говорить о категории бодибилдинг, то в ней побеждает максимально большой, мускулистый и пропорциональный спортсмен, не зависимо от того, какой у него рост и вес.

Денис Зенин выступает в категории бодибилдинг vk.com/id93355239

У классического бодидилдинга как раз есть такая привязка. Условно говоря, при росте в 175 сантиментов спортсмен не может весить больше 79 кг. Измерения параметров происходят перед соревнованиями.

Александр Барбашин,

вице-президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Алтайского края:

Спортсмены классического бодибилдинга получаются более сухими. В этой категории также ценится пропорциональность и проработка мышц в соответствии с положенным весом.

Зачем у мужчин ввели категорию «Классик физик»?

С нынешнего года на региональных чемпионатах была введена новая категория — Классик физик. Мужчины выходят на сцену не в плавках, как бодибилдеры, а в черных шортах. У «физиков» предусмотрен больший разбег по весу. Это значит, что при том же росте в 175 см, спортсмен может весить уже 87 кг.

Антон Шембергер в категории Классик физик vk.com/anton_shemberger

По словам Александра Барбашина, Классик физик — это своеобразное возвращение к истокам бодибилдинга, когда спортсмены были не просто огромные, а максимально мускулистые, пропорциональные и умели красиво позировать.

Кто такие «пляжники»?

Спортсменов в категории «Пляжный бодидилдинг» можно назвать подкаченными моделями. Они не такие мускулистые, не такие «резные», и жирка на их телах больше, чем у других атлетов.

Закулисье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева

Они — своеобразный эталон, к которому стремятся большинство мужчин, посетителей фитнес-центров.

В Чемпионате Алтайского края эту категорию ввели только в нынешнем году, на всероссийском уровне — 4−5 лет назад.

В какой категории у мужчин выступать сложнее всего?

Это бодибилдинг. Подготовка в данном случае достаточно затратная, как по времени, так и по финансам. В последнее время спортсменов в этой категории становится все меньше. Они переходят в классический бодибилдинг или становятся «пляжникам».

Закулисье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева

Что общего у категорий «Фит-модель» и «Финес-бикини»?

В этих двух категориях оцениваются не только тело, но и весь образ, лицо, костюм, позирование. Разница между ними в том, что в категории фитнес-бикини спортсменки более мускулистые и с проработанными мышцами.

Закулисье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева Закулисье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева Закулисье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева Закулисье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева Закулисье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева Закулисье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева

Правда, тут есть пару исключений. У девушек в фитнес-бикини не должно быть кубиков на прессе и «делящихся» плеч. Выступать в этой категории может далеко не каждая желающая.

«Это генетически предрасположенные к стройности девушки. У них от природы тонкая талия, узкие щиколотки, красиво лицо и грудь, — пояснил Александр Барбашин.

Фит-моделью стать чуть проще. Эта категория подходит для активных посетительниц тренажерного зала, придерживающихся диеты и решивших принять участия в соревнованиях. Подготовка к таким стартам может занять пару месяцев.

Закулисье открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу-2019 Ирина Пергаева

Как оценивают накаченных девушек?

В категории бодифитнес уже все по-серьезному. Спортсменкам надо иметь развитые мышцы спины, плеч, у них должен четко прорисовываться пресс. Бодифитнес — это нечто среднее между женским классическим бодибилдингом и фитнес-бикини.

Что запрещено в женском бодибилдинге?

Во всех женских категориях запрещено гипертрофированное развитие мышц по мужскому типу. Это значит, что женщина, пусть и накаченная, все равно должна оставаться женщиной.

Почему стало модным направление «бум-бум»?

С 2019 года на международных соревнованиях официально введена новая категория — Women Wellness Fitness.

Истоки ее происходят из Латинской Америке, где стандарты красоты несколько другие, с акцентом на нижнюю часть тела. В Бразилии, например, проходит знаменитый конкурс красоты Miss Bum Bum, в котором соревнуются обладательницы самых красивых поп.

Теперь эта тенденция проникла и в бодибилдинг. По пропорциям тела эта квалификация подразумевает атлетичное тело без дисбаланса пропорций и без ярко выраженных сухих мышц.

Александр Барбашин,

вице-президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Алтайского края: